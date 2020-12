Christmas Saves The Year è il nuovo singolo dei Twenty One Pilots. Il brano è già dotato di un suo video ufficiale, nel quale si ricorrono frasi e immagini a sfondo natalizio. In questo caso, il filtro è stato applicato per una giusta causa e con l’intento di rievocare i migliori ricordi.

Il brano è stato scritto e composto in casa di Tyler Joseph, il cantante del duo che ha deciso di portare una ventata di ottimismo per questo Natale diverso, che sarà da trascorrere lontano dalla famiglia e dagli affetti. Non mancano i ricordi e la nostalgia, che è anche il motore del singolo.

I Twenty One Pilots sono stati produttivi anche durante la quarantena, in cui hanno dato sfogo alle loro idee attraverso il singolo inedito Level Of Concern, con tutti i proventi che sono stati devoluti in beneficienza e in particolare a Crew Nation.

L’idea di sostenere i lavoratori dello spettacolo si è diffusa anche in Italia attraverso le iniziative dei diversi artisti, a cominciare da Elisa che ha deciso di organizzare una serie di concerti con i quali ha sostenuto la sua crew. Il suo progetto ha fatto il giro del mondo ed è stato ripreso in diverse occasioni.

Il gruppo sta ora lavorando all’ideale seguito dell’album Trench, che hanno rilasciato nel 2018. Il disco dovrebbe uscire nel 2021, ma ancora non si conoscono i contorni della loro prossima uscita. Dopo la fine del lockdown, avevano anche dichiarato che il disco sarebbe uscito prima del previsto:

“È un po’ difficile riprendere il discorso che avevamo lasciato in sospeso con ‘Trench’ e ciò che abbiamo costruito fino a quel momento senza uscire di casa, senza essere in tour, senza fare concerti, senza interagire con i nostri fan. Per quanto io apprezzi il fatto che tutti prendano il loro computer e suonino versioni acustiche di canzoni dal proprio letto, per me è vecchio. Non voglio farlo. Voglio parlare ai nostri fan attraverso un album”.

Snow falls down from the gray sky

Ashes fall in the sea

Plans are thrown to the wayside

Frozen days of the week

But everybody wants to make it home this year

Even if the world is crumblin’ down

‘Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf

With cheap decor and flavored cheer

You rest assured that Christmas saves the year

Dust off old photo boxes

This one’s marked ’92, yeah

Years past seemed so much grander

This one needs to come through

‘Cause evеrybody wants to make it home this year

Evеn if the world is crumblin’ down

‘Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf

With cheap decor and flavored cheer

Bum-bum-bum, bum-bum-bum-bum

Bum-bum-bum, bum-bum-bum-bum-bum

Bum-bum-bum-bum

Everybody wants to make it home this year

Even if the world is crumblin’ down

‘Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf

With cheap decor and flavored cheer

You rest assured…

Everybody wants to make it home this year

Even if the world is crumblin’ down

‘Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf

With cheap decor and flavored cheer

You rest assured, Christmas saves the year

Ho ho ho