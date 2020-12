Il gran giorno è finalmente arrivato: debutta Vikings 6 su Rai4, la prima parte della stagione conclusiva di una delle serie più amate degli ultimi anni. La saga dei vichinghi inizia il suo lungo addio da stasera, mercoledì 9 dicembre.

In questa sesta stagione, Bjorn, come nuovo leader di Kattegat, lotta per mantenere vivo il nome di suo padre. il suo trono è però insidiato dal neo eletto Re di Norvegia Harald, che lo vuole morto. La fuga di Bjorn verso la sua terra lo metterà di fronte a una verità terrificante. Le altre vicende coinvolgono Ivar il Senz’ossa che si imbarca in un viaggio attraverso la Via della seta, dove si trova ad affrontare il principe, un sovrano russo spietato e imprevedibile, che lo sconvolge con le sue azioni spietate. Lagertha vuole vivere in tranquillità nella sua fattoria, ma nuovi pericoli si nascondono vicino la sua casa. Nel frattempo, Ubbe e Torvi si recano in Islanda alla ricerca del mistero intorno alla scomparsa di Floki; infine, Hvitserk insegue la sua vendetta personale contro Ivar.

Ovviamente al centro delle vicende ci saranno gli elementi chiave della storia dei vichinghi: sovrani assetati di potere, lotte per il controllo della corona, e gli immancabili omaggi alla cultura nordica.

Nel cast e personaggi di Vikings 6 troviamo: Katheryn Winnick nei panni di Lagertha; Alexander Ludwig interpreta Bjorn la Corazza; Alex Høgh è Ivan il SenzOssa; Marco Ilsø interpreta Hvitserk; Jordan Patrick Smith è Ubbe; Danila Kozlovsky è Oleg il Profeta; John Kavanagh è Indovino; Peter Franzén è Harald Bellachioma. New entry di stagione, Eric Johnson nei panni del condottiero normanno Eril il rosso; Georgia Hirst interpreta Torvi; Ragga Ragnars nei panni di Gunnhild; e Ray Stevenson che interpreta Othere.

I vichinghi sono tornati e sono più furiosi che mai! Stasera, in prima visione, inizia la prima parte della sesta stagione di #Vikings. Episodi 1 e 2 a partire dalle 21:20 pic.twitter.com/LyAGmro1df — Rai4 (@RaiQuattro) December 9, 2020

La programmazione di Vikings 6 su Rai4 è a cadenza settimanale, due episodi ogni mercoledì per un totale di cinque serate.

Si parte con il 6×01 dal titolo Nuovi inizi. Bjorn lotta con le responsabilità del suo regno e scopre di non poter fare affidamento su sua madre; Lagertha ha altri piani. Ivar cade nelle mani di Kievan Rus, e del loro sovrano spietato e imprevedibile, il principe Oleg. A seguire, l’episodio 6×02 intitolato Il profeta. I messaggeri arrivano a Kattegat con una notizia che porta Bjorn di fronte a un dilemma. Mentre Bjorn cerca di fare la cosa giusta come sovrano di Kattegat, il principe Oleg di Kiev sembra non turbato dalla sua coscienza.

L’appuntamento con Vikings 6 su Rai4 è per stasera a partire dalle 21:20.