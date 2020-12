Stabilito che potrebbe essere presentato l’11 gennaio al CES 2021 di Las Vegas, il Samsung Galaxy S21 continua a far parlare di sé, questa volta in merito al processore che lo alimenterà a seconda dei mercati di destinazione. Come riportato da ‘SamMobile‘, i prossimi top di gamma del colosso di Seul saranno equipaggiati con il processore Snapdragon 888, almeno in alcuni mercati.

C’era chi ci sperava: lo Snapdragon 888 solo in USA e Corea del Sud

Il modello ‘SM-G991U‘ (quello destinato agli Stati Uniti) ha ricevuto ieri la certificazione FCC, e dai documenti è emerso il device utilizzerà l’ultimo chipset di casa Qualcomm. Lo stesso dovrebbe accadere in Corea del Sud, mentre per tutti quanti gli altri si punterà sul processore Exynos 2100 (compresa la versione europea che arriverà anche in Italia, nonostante si nutrissero speranze di vedere debuttare anche nel nostro Paese il modello con il processore Snapdragon 888, che si dice essere più potente e equilibrato, almeno stando alle indiscrezioni fin qui trapelate).

La certificazione FCC dice anche che il Samsung Galaxy S21 sarà dotato di mmWave 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, ricarica wireless inversa a 9W e NFC. Anche la batteria è stata menzionata nel documento (EB-BG991ABY), sebbene la sua capacità non sia stata rivelata (si dice comunque sia da 4000mAh, come emerso precedentemente da 3C). L’ente fa menzione ad un caricabatteria (numero di modello EP-TA800), ma non possiamo essere sicuri che il produttore asiatico lo abbinerà al Samsung Galaxy S21. Si tratta di un alimentatore rapido USB-C a 25W, generalmente fornito con gli smartphone di fascia media e di punta della generazione attuale dell’azienda. Fatto sta che il top di gamma potrebbe non avere in confezione il caricabatteria e gli auricolari, almeno in alcuni mercati selezionati (informazioni emerse dal database dell’ente brasiliano ANATEL, corrispettivo dello statunitense FCC).