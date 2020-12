Non sono stati del tutto risolti i problemi con l’inserimento IBAN nell’app IO per prendere parte al cashback di Stato, partito nella giornata di ieri 8 dicembre, per la Festa dell’Immacolata. Farà piacere sapere ai proprietari della carta PostePay che la relativa applicazione si è da poco aggiornata nel Google Play Store (per i dispositivi Android) alla versione 5.6.6. L’iterazione consente la richiesta diretta della carta PostePay Digital (una prepagata tutta digitale, da poter attivare in pochi minuti) e l’offerta PostePay Connect, che combina la carta PostePay Evolution con la SIM PosteMobile.

Doppio cashback in casa PostePay: quello interno e di Stato

L’importanza della release è, però, dettata dalla possibilità di potersi adesso avvalere del cashback di Stato. PostePay Cashback consente l’ottenimento di un certo rimborso (1 euro ogni 10) sulle spese effettuate con Codice PostePay all’interno nei negozi convenzionati e negli Uffici Postali fino al 28 febbraio 2021. Il ‘Piano Italia Cashless – Cashback‘ offre la partecipazione al cashback di Stato (quello di cui si sta tanto discutendo in questi giorni, voluto fortemente dal Governo per tentare di combattere con maggiore efficacia il fenomeno dell’evasione fiscale riducendo al minimo possibile l’uso dei contanti): basterà abilutare le carte prepagate PostePay e quelle di debito BancoPosta all’iniziativa, così da ottenere un rimborso del 10% sugli acquisti effettuati nei negozi fisici e negli Uffici Postali sparsi sul territorio nazionale, fino ad un massimo di 150 euro.

Detto questo, non vi resta che aggiornare l’app PostePay per dispositivi Android alla versione 5.6.6, quella che dà accesso al cashback di Stato ed al programma proprietario PostePay Cashback (rimborso di 1 euro ogni 10 euro di spesa effettuata nei negozi aderenti all’iniziativa e negli Uffici Postali italiani). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.