Sono passati 40 anni dalla morte dell’ex Beatles e oggi, 8 dicembre, ci sarà una serata speciale dedicata a John Lennon su VH1. Non un vero e proprio concerto in diretta streaming: Lennon 80, questo il nome dell’evento, riprenderà la serata dedicata al grande assente registrata il 16 novembre 2020 in occasione della Milano Music Week.

Lennon 80 deve il nome all’età dell’ex Beatles, nato a Liverpool il 9 ottobre 1940 e che quest’anno avrebbe compiuto 80 anni, se solo l’8 dicembre 1980 Mark David Chapman non avesse deciso di porre fine ai suoi giorni. In questo triste anniversario, dunque, VH1 trasmetterà lo show Lennon 80 che il 16 novembre era andato in onda direttamente dal Fabrique di Milano con la partecipazione di tanti ospiti impegnati a rendere omaggio al suo genio e alla sua musica.

Durante la diretta del 16 novembre sono stati raccolti dei fonti destinati ai lavoratori della musica, un settore duramente provato dal’emergenza pandemica. Al grande concerto dal Fabrique di Milano hanno partecipato anche Morgan e Arisa.

Sul palco era presente una superband composta da Roberto Dell’Era, bassista degli Afterhours, Lino Gitto, batterista dei Winstons e l’ex pianista dei Tiromancino Andrea Pesce. I tre strumentisti erano anche gli organizzatori dell’evento insieme a Daniela Danysol Chiara.

Sul palco, oltre a Morgan e Arisa, si sono alternati Selton, Noemi, il chitarrista di Ligabue Federico Poggipollini, il cantautore e frontman dei Marlene Kuntz Cristiano Godano, Dente, l’ex Timoria Omar Pedrini, Ketama126, Galeffi, Alessandro Deidda, Leo Pari, Filippo Graziani, Gianluca de Rubertis, Marco Carusino, Sebastiano Forte, Walzer ed Enrico Gabrielli.

Lennon 80 inizierà alle 21:30 e sarà un omaggio a un cantautore rivoluzionario, capace di combattere una battaglia a colpi di musica e messaggi di pace tanto da influenzare tutte le generazioni future di artisti. Lo serata dedicata a John Lennon su VH1 si presenta come un’occasione per ripassare le sue canzoni più belle e influenti.