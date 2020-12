The Resident 4 parte dalle attese nozze tra Nic e Conrad nella première di stagione che sarà in onda su Fox a gennaio: già anticipato dal teaser trailer della serie, ora sono le romantiche foto promozionali a fornire qualche dettaglio in più sull’atmosfera dell’episodio.

Dopo la proposta di matrimonio arrivata la scorsa stagione, per il dottor Conrad Hawkins (Matt Czuchry) e l’infermiera Nic Nevin (Emily VanCamp) è tempo di convolare a nozze: i due si sposano circondati da parenti e amici, con una cerimonia all’aperto, come mostrano le foto del primo episodio di The Resident 4 pubblicate dalla Fox.

Gli scatti promozionali della première di The Resident 4 mostrano Nic e Conrad intenti a prepararsi per il gran giorno, ma anche il momento stesso della pronuncia del sì.

C’è Devon che aiuta Conrad a prepararsi, il padre di Nic che la accompagna all’altare, lo sposo che la guarda estasiato durante la cerimonia al tramonto e perfino la foto di rito degli sposi al termine della celebrazione. Il tutto di fronte alle persone più care per la coppia, ma senza dimenticare i colleghi e amici che stanno dando la vita nella lotta alla pandemia da Coronavirus e che in alcuni casi sono morti nell’esercizio della professione.













Come mostrato in precedenza dal teaser trailer di The Resident 4, infatti, ci sarà un memoriale per le vittime fatte dal Covid-19 tra medici e sanitari, un omaggio a coloro che sono caduti facendo il loro lavoro e rendendo un servizio necessario ed essenziale durante la pandemia: “Questi erano i nostri colleghi e i nostri amici, operatori sanitari che sono morti facendo il loro dovere“, dice Nic ad un raduno in memoria di quanti hanno perso la vita eroicamente in prima linea in ospedale.

La pandemia da Coronavirus sarà al centro di The Resident 4, che ha deciso di non ignorare un evento così stratosferico per la medicina e per la comunità scientifica nella nuova stagione, così come hanno fatto altri medical drama, da Grey’s Anatomy a The Good Doctor, e in generale molti altri show televisivi, dalle comedy come Shameless ai procedural come NCIS.

La premiere di The Resident 4 andrà in onda martedì 12 gennaio su Fox negli Stati Uniti e arriverà successivamente nel corso del 2021 anche sulla Fox italiana. Su Rai2, invece, dal 15 gennaio vanno in onda in prima tv in chiaro gli episodi della seconda stagione.