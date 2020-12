Dopo le indiscrezioni risalenti a qualche settimana fa, The Hollywood Reporter ha annunciato che Alfred Molina reciterà nel terzo capitolo della saga dedicata a Spider-Man (film che farà parte della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe). L’attore ha già prestato il volto al Doctor Octopus in Spider-Man 2 (diretto da Sam Raimi), secondo capitolo della trilogia in cui l’Uomo Ragno era interpretato da Tobey Maguire. Marvel Studios non ha ancora confermato il coinvolgimento di Molina nel nuovo film in arrivo durante il 2021.

In tanti sognano il ritorno dei due precedenti interpreti di Peter Parker, ovvero Tobey Maguire e Andrew Garfield. Oltre al già citato Alfred Molina, che vestirà i panni di uno tra i villain più amati dei fumetti, è stato precedentemente confermato che Jamie Foxx (che ha recitato in The Amazing Spider-Man 2) tornerà a interpretare Electro.

Anche se ancora non ci sono molti dettagli in merito a Spider-Man 3, sembrerebbe che Peter Parker dovrà affrontare sia il Doctor Octopus che Electro. Inoltre, i fan potrebbero esplorare il Multiverso, che sarà forse analizzato maggiormente in Doctor Strange In The Multiverse Of Madness. Nel prossimo film dedicato a Spider-Man ci sarà anche Benedict Cumberbatch, interprete di Doctor Strange.

Le riprese del nuovo capitolo della saga dedicata all’Uomo Ragno avranno luogo ad Atlanta, New York, Los Angeles e in Islanda. Il film è diretto da Jon Watts (che si è già occupato del primo e del secondo capitolo), mentre Kevin Feige (Presidente di Marvel Studios) ed Amy Pascal sono i produttori. Nel film tornerà Tom Holland (Edison – L’Uomo Che Illuminò Il Mondo e Le Strade Del Male), nei panni del protagonista, Zendaya (Euphoria e Dune), Jacob Batalon e Marisa Tomei.

Spider-Man 3 dovrebbe arrivare al cinema durante il mese di dicembre del 2021.