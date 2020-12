Diego Armando Maradona batte San Paolo. Il Comune di Napoli ha deciso di cambiare l’intitolazione dello stadio cittadino: San Paolo lascia il posto a Diego Armando Maradona. Una decisione repentina assunta nel pieno della tempesta emotiva scatenata dalla prematura morte di Diego Armando Maradona che da calciatore ha portato Napoli alla conquista di scudetti e coppe in Italia ed in Europa.

Il sentimento popolare plaude alla decisione di rendere imperituro il ricordo di Diego Armando Maradona, ma in tanti sono dispiaciuti dello “sfratto” imposto a San Paolo. L’Apostolo delle Genti sbarcò a pochi chilometri dall’ìmpianto di Fuorigrotta dove DiegoArmando Maradona ha manifestato la sua grandezza. Due personaggi che, in epoche ed ambiti diversi, hanno scritto la storia della città.

Forse si poteva lasciarli insieme a condividere l’intitolazione dello Stadio. Tutto sommato anche a Milano lo Stadio è San Siro Meazza, perchè a Napoli non potremmo continuare ad avere lo Stadio San Paolo Diego Armando Maradona? La protezione per le sorti azzurre sarebbe doppia: San Paolo che nelle sue Lettere usa la metafora dello sport come esempio della vita del cristiano; Diego Armando Maradona che del calcio è considerato D10S. Insigne e compagni ne sarebbero felici, come mister Gattuso ed il Presidente Aurelio De Laurentiis.

Scherza con i fanti e lascia stare i santi. Non facciamo torto a nessuno. Nè a Diego Armando Maradona, la cui finta scioglie il sangue nelle vene, nè a San Paolo che è in ottimo rapporti con Dio, oltre che con D10S