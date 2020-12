Rinascerò, Rinascerai di Roby Facchinetti rivive nella versione in francese di Daniela Fiorentino che ha condiviso sui suoi social l’artista bergamasco. Il brano è uscito durante la prima ondata di pandemia per il supporto della città di Bergamo, particolarmente piegata dalla pandemia.

Il progetto è stato presentato da Roby Facchinetti e avrà i medesimi scopi della versione italiana, i cui proventi sono stati interamente destinati all’Ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Ecco le parole dell’artista per Je Renaitrai, Tu Renaitras:

“Cari amici, oggi voglio farvi ascoltare una nuova versione in francese di “Rinascerò rinascerai” (Je Renaitrai, Tu Renaitras) cantata da Daniela Fiorentino. Sono molto felice, perché lei ha saputo dare una personale chiave di lettura a questo brano, creando una nuova versione altrettanto emozionante, grazie anche alla sua stupenda voce. Anche Daniela devolverà tutto il ricavato a delle strutture sanitare del Canada: Shriners Hospitals for Children-Canada/ Hôpitaux Shriners pour enfants-Canada, (paese in cui vive) e al nostro Ospedale Giovanni XXIII. I miei veri complimenti”.

Il brano in italiano porta la firma di Stefano D’Orazio, al quale Roby Facchinetti si era rivolto per la stesura del testo sulla musica che aveva pensato per il singolo da destinare alla sua città. I dintorni del centro lombardo sono stati anche il quartier generale dei Pooh per molti anni, con D’Orazio che ha vissuto a Dalmine per decenni.

Rinascerò, Rinascerai è anche l’ultimo singolo che hanno rilasciato con Stefano D’Orazio ancora in vita. Il batterista dei Pooh si è spento a 72 anni il 6 novembre scorso, stroncato dalle complicazioni legate al Coronavirus, che aveva contratto qualche settimana prima.

Nei giorni scorsi, Roby Facchinetti è tornato in radio con un nuovo brano scritto da Stefano D’Orazio e che è incluso nel suo ultimo album live, Inseguendo La Mia Musica. Il singolo è rivolto agli anziani, categoria sempre più debole e dimenticata.