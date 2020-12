Torna l’appuntamento con Il Commissario Montalbano su Rai1, stasera 8 dicembre è di scena la replica della puntata dal titolo Il gioco degli specchi. Andata in onda per la prima volta il 22 aprile 2013, al suo esordio aveva conquistato 9.948.000 spettatori e uno share del 35.17%.

Il gioco degli specchi comincia in una tranquilla mattinata a Vigata. L’apparente quiete viene sconvolta dall’esplosione di una bomba carta, fatta esplodere davanti a un magazzino vuoto. Subito si pensa a una vendetta, ma il commissario Montalbano non è convinto. Inoltre, l proprietario, un certo Angelino Arnone, nega di essere il destinatario di tale avvertimento. Qualche giorno dopo, però, si presenta in commissariato con una lettera minatoria che invece smentisce le sue tesi. Il fiuto di Montalbano non lo inganna e, pensando a un depistaggio, volge le sue attenzioni verso i due inquilini della casa sita in prossimità del magazzino: Carlo Nicotra, un pregiudicato appartenente al clan Sinagra, e Stefano Tallarita, uno spacciatore al servizio dello stesso Nicotra, in carcere per scontare una pena. Montalbano segue quindi un’altra pista che lo portano a pensare che il destinatario dell’attentato possa essere il figlio di Stefano, Arturo Tallarita, come ritorsione per le voci che girano riguardo a una presunta collaborazione del padre con la polizia. Anche questa si rivelerà una falsa pista.

Intanto, Salvo soccorre una sua vicina che ha subito un danno alla macchina. Si tratta di Liliana Lombardo, moglie di un ingegnere informatico, rappresentante di una grossa industria del settore. Dopo aver scoperto che la sua auto è stata sabotata, decide di accompagnarla al lavoro ogni giorno per tenerla d’occhio e capire cosa si cela dietro questo mistero. La Lombardo afferma di sapere chi è il responsabile e accusa un ex-amante, ma Montalbano scopre delle falle nella sua dichiarazione; tra i due c’è ancora una relazione, e inoltre capisce che l’amante di Liliana è Arturo, figlio di Stefano Tallarita. Una svolta decisiva in cui Montalbano trae le somme: i casi sono collegati, e il commissario sta per scoprire tutta la verità sulla vicenda.

Nel cast della puntata, Luca Zingaretti nel ruolo del commissario è affiancato da Cesare Bocci (Mimì Augello), Peppino Mazzotta (Fazio) e Angelo Russo (Catarella). Gli altri interpreti includono: Barbora Bobuľová nei panni di Liliana Lombardo; Andrea Renzi è Adriano Lombardo; Giuseppe Di Maura è Melluso; Agata Juvara nel ruolo di Concetta Arnone; Aldo Mangiù è il Comandante dei Pompieri; e Fabio Costanzo nei panni di Pasquale.

Per il suo romanzo, Camilleri si ispirò a un film di Orson Welles, La signora di Shangai. Come il protagonista, anche Montalbano si trova coinvolto in un torbido noir dal quale ne esce disorientato.

L’appuntamento con Il Commissario Montalbano in replica è per stasera alle 21:25.