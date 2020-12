Trasmettere le immagini di auguri di buona Festa dell’Immacolata in questo 8 dicembre 2020, magari via WhatsApp o social, assume un grande valore in quest’annata particolare. Siamo alle porte delle festività natalizie che quest’anno saranno di certo segnate ancora dalla pandemia Covid-19, ancora fin troppo diffusa in tutto il mondo e anche in Italia. Rivolgere una preghiera, un pensiero di serenità a parenti, amici o anche colleghi in questa giornata ha il sapore di un gesto gentile e anche accorato. Per questo motivo, una selezione delle migliori soluzioni in foto è a disposizione dei lettori.

Come accade da svariati anni a questa parte, gli auguri per l’importante festa religiosa saranno veicolati soprattutto via app di messaggistica WhatsApp. Attraverso chat singole e o di gruppo, le conversazioni brulicheranno dei messaggi portanti della festività odierna: questi sono naturalmente quelli prettamente religiosi riferiti alla Vergine Maria ma anche più “laicamente” i concetti di pace, serenità e soprattutto salute. Tutti pensieri tanto graditi soprattutto in questa ultima parte di 2020.

Prima di riportare un’ampia selezione delle migliori immagini di buona Festa dell’Immacolata per questo 8 dicembre, va ricordato di certo il significato della ricorrenza. Nella giornata odierna si festeggia esattamente il momento del concepimento di Maria madre di Gesù senza il peccato originale. La data precisa fu sancita da papa Pio IX, nel lontano 1854: come è naturale che sia, precede esattamente di nove mesi il giorno che la Chiesa identifica con quello della nascita della Vergine Maria, ossia l’8 settembre.

Una carrellata delle migliori immagini di auguri di buona Festa dell’Immacolata per questo 8 dicembre 2020 è quella proposta nella galleria sottostante. Chiunque vorrà procedere con la condivisione di una delle soluzioni qui proposte, non dovrà fare altro che selezionarla sul proprio telefono e dunque provvedere al suo inoltro attraverso l’app di messaggistica o anche social di riferimento, come ad esempio Facebook.