Restringere un’infinità di capolavori per scegliere le 5 migliori canzoni dei Doors significa far volare insulti e minacce di rappresaglia tra i presenti nel grande ufficio di Optimagazine, combattuti in una cernita così impegnativa. Si scherza, ovviamente: nessun collaboratore ha subito minacce né ingiurie. L’unico conflitto è interno: qual è la canzone più bella di quell’album, di quel periodo e di quella band così rivoluzionaria capitanata da una sorta di dio del rock?

Jim Morrison riderebbe, e sappiamo quanto il Re Lucertola sia avvezzo al caos ordinato. Abbiamo fatto la nostra scelta, e solamente Morrison e Manzarek (per citare i grandi assenti) sanno quanto sia stato frustrante.

Break On Through (1967)

Puoi pubblicare il primo album e partire col botto dalla prima traccia? I Doors sono riusciti: Break On Through è puro rock’n’roll adrenalinico, scattante come un ratto e massiccio come un universo.

The Doors Audio CD – Audiobook

06/02/2017 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Light My Fire (1967)

Non c’è repertorio dei Doors senza Light My Fire, la suite che coniuga il pop psichedelico con la jazz fusion, che ha uno degli special più lunghi della storia nonché uno degli esempi più alti delle capacità esecutive di Ray Manzarek.

Offerta The Doors: A Collection The Doors, A Collection, Mini Box Set by The Doors (2011-07-19)

Audio CD – Audiobook

The End (1967)

Se un viaggio astrale – o trip psichedelico, punti di vista – dovesse avere un nome, questo sarebbe The End. Non ha bisogno di presentazioni: il brano di chiusura di The Doors (1967) è pura estasi, un sincretismo tra poesia acida e sensualità, esoterismo e ascesa bucolica.

Best of DOORS THE

R&P INTERNACIONAL

People Are Strange (1967)

Strange Days (1967) ha tante piccole perle, come del resto ogni album dei Doors. Una di queste è People Are Strange, una scanzonata passione rock in cui il clavicembalo detta legge sullo shuffle di tutto il brano, su un testo che si prende gioco dei pregiudizi.

Strange Days (Expanded) Audio CD – Audiobook

03/06/2013 (Publication Date) - Warner Music (Publisher)

Riders On The Storm (1971)

Immancabile tra le 5 migliori canzoni dei Doors, Riders On The Storm fa parte di L.A. Woman (1971), l’ultimo disco registrato dalla band prima della morte di Jim Morrison.