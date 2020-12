Arriva Young Sheldon 3 su Italia1. Dopo la messa in onda della seconda stagione, la rete Mediaset propone il terzo ciclo di episodi per la prima volta in chiaro.

La serie è uno spin-off di The Big Band Theory, celebre sitcom di successo, ed è incentrata sul personaggio di Sheldon Cooper, genio e fisico teorico interpretato da adulto da Jim Parsons. Nella versione bambina ha invece le fattezze di Iain Armitage. Ambientato nel Texas degli anni 80, Young Sheldon segue le vicende del piccolo protagonista intento a cominciare il liceo. Dotato di una straordinaria intelligenza fuori dal normale, Sheldon si trova alle prese con una famiglia con cui si trova poco a suo agio, tra una famiglia che si cura poco di lui e i fratelli che lo rendono spesso e volentieri vittima dei loro scherzi.

La madre Mary è una fervente cristiana; suo padre George Sr. è l’allenatore di football della scuola e ha un rapporto abbastanza complicato con Sheldon. Il protagonista ha un fratello maggiore, George Jr., adolescente introverso, indisciplinato e poco intelligente; poi c’è Missy, gemella di Sheldon, una ragazzina dal carattere frivolo ma all’occorrenza sveglia e astuta.

Young Sheldon 3 su Italia1 va in onda dall’8 dicembre, con due episodi tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 15:55. La programmazione andrà avanti in chiaro fino al 18 dicembre, tranne il 16 quando saranno trasmessi tre episodi.

Nel cast della serie tv troviamo Iain Armitage nel ruolo di Sheldon Cooper, protagonista della storia; Zoe Perry è Mary Cooper, madre di Sheldon; Lance Barber interpreta George Cooper Senior, padre di Sheldon; Montana Jordan è George “Georgie” Cooper Junior, fratello maggiore di Sheldon; Raegan Revord è Melissa “Missy” Cooper, sorella gemella di Sheldon; e Annie Potts nella parte di Costance “Connie” Tucker, la nonna di Sheldon. New entry della stagione in un ruolo regolare, Matt Hobby nei panni di Jeff Difford. Tra le recurring guests, McKenna Grace nel ruolo di Paige Swanson, una bambina prodigio rivale di Sheldon. Jim Parsons è la voce narrante di ogni episodio.

La comedy è stata rinnovata per una quarta stagione, attualmente in onda negli Stati Uniti sulla rete CBS e che arriverà in Italia probabilmente il prossimo anno, su Mediaset Premium.

Ideata da Chuck Lorre e Steven Molaro, menti dietro il successo di The Big Bang Theory, Young Sheldon vi aspetta tutti i giorni alle 15:55 su Italia1.