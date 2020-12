Non è detto ci sia il caricabatteria in alcune confezioni del Samsung Galaxy S21: secondo quanto riportato da ‘xda developers‘, in alcune regioni del mondo l’alimentatore potrebbe mancare visti i dati emersi dal database di ANATEL, ente brasiliano corrispondente all’FCC. Si dice che il colosso di Seul stia effettuando il cambiamento a partire da luglio, come specificato in un rapporto in cui afferma che i suoi smartphone sarebbero stati spediti senza un caricabatteria nella confezione. Se fosse vero, non ci spiegheremmo lo sfottò partito proprio dal produttore asiatico all’indirizzo di Apple per l’assenza dell’alimentatore nei packaging degli iPhone 12.

Del resto, lo stesso è accaduto in precedenza quando la compagnia sudcoreana derise quella californiana per aver abbandonato il jack per le cuffie da 3.5mm, facendo poi lo stesso a partire dai Samsung Galaxy Note 10. Vale la pena notare che il documento relativo al Samsung Galaxy S21 è stato avvistato in Brasile, e che quindi lo stesso destino potrebbe non essere riservato a tutti i Paesi del mondo. La possibile buona notizia? Il colosso di Seul potrebbe (non è detto che succederà) fornire un caricabatteria gratuitamente nelle regioni in cui l’accessorio non sarà presente nelle confezioni di vendita dei Samsung Galaxy S21 (in effetti, quando i Note 20 sono stati lanciati senza cuffie AKG negli USA la società ne ha fornite gratuitamente agli utenti che ne fecero richiesta).

Non sappiamo ancora quale sorte toccherà al mercato italiano: bisognerà attendere almeno un altro mese per appurare se il caricabatteria verrà o meno inserito nella confezione di vendita dei prossimi top di gamma del colosso di Seul nel nostro Paese (speriamo ovviamente sarà così). Fino a quel momento potrete gustarvi il video dei Samsung Galaxy S21 Plus e Ultra che forniscono ulteriori dettagli sui rispettivi comparti fotografici.