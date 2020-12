Toccherà a Il Destino Sotto l’Albero prenderà oggi, 8 dicembre, il posto di Uomini e donne su Canale5. Il dating show di Maria de Filippi tornerà domani pomeriggio al solito orario, intorno alle 14.45, ma oggi la rete ammiraglia Mediaset terrà compagnia al pubblico con uno speciale film di Natale, un piccolo antipasto di quello che dovrebbe andare in onda dal 21 dicembre in poi, salvo nuovi cambiamenti o l’arrivo di DayDreamer al pomeriggio. Fino ad allora non possiamo che goderci questa commedia romantica datata 2015 che è già andata in onda in passato su Canale5.

Al centro di tutto ci sono i due protagonisti Paige Summerlind e Dylan Smith (Candace Cameron Bure e Paul Greene) che, in volo verso New York, vengono costretti da una tempesta di neve a una sosta forzata nell’hotel aeroportuale di Buffalo. Paige è una futura promessa sposa che deve tornare il più presto possibile a casa per incontrare i genitori del fidanzato prima delle nozze, mentre il suo fortuito compagno di viaggio Dylan, è un barista cinico e altezzoso che ha ancora il cuore spezzato per via di una relazione finita male. Inutile dire che questa convivenza forzata rovinerà i loro piani per il futuro e guarirà le ferite del passato ma prima del lieto fine dovranno vedersela con ostacoli, sensi di colpe e promesse. Come finirà tra Dylan e Paige?

Ecco il promo originale del film:

Nel cast de Il Destino Sotto l’Albero ci sono Candace Cameron Bure, attrice calasse 1976 che inizia molto presto la sua carriera nel mondo della recitazione quando nel 1987 viene ingaggiata per la sit-com Gli amici di papà per quasi dieci anni nel ruolo di DJ Tanner. Subito dopo è arrivata Summer Van Horne nella serie televisiva Make It or Break It. Curiosità? Candace è la sorella minore dell’attore, regista e religioso Kirk Cameron. Volto noto nel nostro Paese anche il suo co-protagonista, Paul Greene. L’attore canadese classe 1974 non è nuovo a ruoli da guest star in varie serie tv (NCIS compresa) ma, soprattutto, ricopre il ruolo di protagonista dal 2017 di Quando chiama il cuore, una serie televisiva canadese e statunitense ispirata al libro When Calls the Heart di Janette Oke pubblicato nel 1983.

Nel cast ci saranno anche Sarah Strange come Maxine; Barbara Niven come Susan; Kaj-Erik Eriksen nel ruolo di Bryce; Marcus Rosner nel ruolo di Jack Collins; David Lewis nel ruolo di Frank.