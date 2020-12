Grey’s Anatomy 17 non va in onda l’8 dicembre su Fox: nonostante abbia debuttato soltanto lo scorso 24 novembre in Italia coi primi due episodi, la serie si ferma già per una settimana, per rispettare la pausa della programmazione americana.

Su ABC, infatti, in occasione della festa del Ringraziamento, tradizionalmente Grey’s Anatomy 17 non va in onda, di conseguenza si ferma per una settimana anche in Italia con la programmazione sul canale 112 di Sky, che la trasmette in anteprima esclusiva per il nostro Paese.

Grey’s Anatomy 17 non va in onda l’8 dicembre ma tornerà regolarmente nel palinsesto di Fox martedì 15 dicembre, con il quarto episodio della stagione dal titolo You’ll Never Walk Alone, che vede il ritorno di un altro volto storico e molto amato della serie. Stavolta nel sogno Covid di Meredith, ricoverata con una grave infezione da Coronavirus, appare uno degli specializzandi con cui ha iniziato la sua avventura da medico al Grey Sloan Memorial Hospital nelle prime stagioni del medical drama.

Grey’s Anatomy 17 non va in onda l’8 dicembre su Fox, sostituito da un episodio della seconda stagione in replica di The Good Doctor, mentre resta in seconda serata l’appuntamento con la quinta stagione di This Is Us, in onda in prima visione assoluta alle 21:50 col terzo episodio.

In Italia Grey’s Anatomy è in onda anche con la sedicesima stagione, in prima visione in chiaro su La7: lunedì 21 dicembre, dopo una settimana di pausa, andrà in onda il finale di stagione, con gli ultimi due episodi, il 20° e 21°. Negli Stati Uniti attualmente è in onda ogni giovedì la prima parte della diciassettesima stagione, che terminerà il 17 dicembre col sesto episodio. Probabilmente questa stagione terminerà con soli 16 episodi, a causa del ritardo nell’inizio della produzione dovuto all’implementazione di protocolli di sicurezza anti-Covid: se confermato, sarà la seconda stagione più breve della storia del medical dopo quella d’esordio.