Elisabetta Gregoraci lascia il Grande Fratello Vip 2020. Colei che ha catalizzato l’attenzione di tutti di settimana in settimana con il suo comportamento un po’ ambiguo frenato forse dalle telecamere o dal presunto accordo di divorzio fatto con Flavio Briatore, alla fine ha deciso di confermare il suo addio. Fino alla fine Alfonso Signorini ha pregato la showgirl di rimanere come punta di diamante della sua edizione lunga tra 2020 e 2021 ma non c’è stato niente da fare, la Gregoraci vuole passare il Natale con suo figlio e il conduttore non ha potuto niente contro questo. Alla fine però è riuscito comunque a spremerla con un limone perché dopo avergli fatto passare due giorni nel cucurio insieme a Pierpaolo Pretelli, sperando in chissà quale miracolo, l’ha accolta in studio mettendo insieme tutti i pettegolezzi di questi giorni.

Elisabetta Gregoraci ha detto la sua sui presunti fidanzati ed ex a cominciare da Filippo Nardi. Il Conte non ha mai detto niente su di lei ma sembra che ormai 15 anni fa i due avessero avuto un flirt di una notte. La risposta della showgirl? “Ma non è vero, non ci credo, io casco dal pero. Non è mai successo nulla”. A questo punto ecco il confronto con Nardi che sottolinea: “Mi stupisco! Un uomo elegante come te mi fa una domanda del genere? Io non parlo di presunte storie con le donne. Io dico che non ne parlo, poi ognuno tira le somme che vuole” e la Gregoraci a questo punto rilancia chiedendo di smentire ma lui puntualizza: “Elisabetta accetta che dica che non ne voglio parlare, accontentati”.

Altra storia invece con Francesco Bettuzzi che proprio in queste settimane ha confermato la sua storia con lei datandola 2017, quindi dopo il divorzio con Briatore, anche se molti dicono il contrario: “Sì, lui è vero, è stata una storia importante, è stato dopo Flavio e ho sofferto per questo amore. L’ho lasciato io anche se ancora lo amavo perché era quasi un amore malato, si litigava troppo, ahimè è finita”. La showgirl calabrese ammette di conoscere Stefano Coletti ma che con lui non c’è alcun legame sentimentale mentre inveisce contro Mino Magli: “Con questo signore ho avuto problemi già diversi anni fa, è un signore amico della mia famiglia, ti dico che ha fatto una cosa schifosa quando mia madre era malata…Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa”. Alla fine si accoda anche Antonella Elia che rilancia: “Alfonso, non le avete preparato un trono?! Mica la farete sedere così, in mezzo al popolo?! Ci vuole un trono”.

La serata si conclude con delle emozioni anche per Tommaso Zorzi che ha avuto modo di incontrare la madre ma anche Francesco Oppini che lo ha invitato a vincere perché lui lo aspetta fuori. In collegamento i vip in quarantena ovvero Sonia Lorenzin, ex tronista, Filippo Nardi e Samantha De Grenet.