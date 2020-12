Tutto è pronto per il debutto della penultima puntata de Il Collegio 5. I ragazzi, salvo nuove espulsione si preparano per il gran finale ma, fino ad allora, dovranno fare i conti con il debutto di una nuova materia, l’educazione sessuale. Mai tema poteva essere più azzeccato in questo momento visto che si è tornato a parlare di questa materia anche nelle scuole di oggi, quale sarà il risultato di questo ingresso ne Il Collegio 5? L’arrivo di una nuova materia, che rapirà subito l’interesse dei giovani collegiali, introdurrà anche una nuova insegnate, ma chi sarà?

La settimana al Collegio si apre all’insegna delle Gare Didattiche. I collegiali devono dimostrare tutta la loro prestanza fisica nei Giochi della Gioventù, mentre in classe continuano le sfide a colpi di geografia, italiano e matematica, chi la spunterà? I migliori della scorsa settimana sono stati Sofia Cerio, per la seconda volta prima, e Giordano Francati, eletto rappresentate di classe al posto dell’espulso Andreini. Mentre i peggiori sono stati Linda Bertollo e Rahul Teoli (che ha rischiato seriamente l’espulsione salvo poi tornare in classe dopo aver raggiunto il cancello, salvato da Andrea Maggi).

Ecco il promo della puntata:

📝 Lettera a Babbo Natale: quest'anno solo buoni propositi, ma in regalo urge una gioia. 😂🎅



A proposito di gioie ➡️ tra poco nuovo appuntamento con #IlCollegio, 21.20 su #Rai2 🤩 pic.twitter.com/LBH6dio8QR — Rai2 (@RaiDue) December 8, 2020

Nonostante l’espulsione di Andreini, al suo rivale non è andata meglio visto che Di Piero è precipitato al quarto posto, scalzato anche da Vavalà e da Dago che hanno fatto un notevole passo in avanti. Arriva, poi, il momento di chiudere un primo capitolo di questa lunga avventura e i collegiali si esibiscono davanti ai professori nel saggio finale di recitazione. La fatica, però, inizia a farsi sentire tra i banchi e gli alunni sono davvero provati. Mantenere i nervi saldi è più difficile che mai e il rischio di dover abbandonare il Collegio a un passo dagli esami è sempre più alto. Ancora una volta poi toccherà ai ragazzi affrontare la pagella di fine settimana in vista degli esami finali in onda la prossima settimana, chi sarà bocciato e chi no?