Con la puntata di Detto Fatto in onda il 9 dicembre su Rai2, nella solita collocazione di palinsesto alle 15.15, si chiude la polemica che aveva portato alla sospensione temporanea del programma da parte della direzione della rete.

Dopo due settimane dal caso del tutorial sulla spesa coi tacchi a spillo, sfociato in una specie di lezione su come essere sexy al supermercato, la tempesta sembra rientrata: con la ripresa di Detto Fatto in onda il 9 dicembre su Rai2 il programma torna con una nuova squadra di autori e responsabili e con la guida editoriale di Gabriella Oberti. Un gruppo autoriale rinnovato che, pur mantenendo la struttura del programma e la sua natura di tutorial, cercherà di rinnovare lo show alla luce delle polemiche di queste settimane.

Con la puntata di Detto Fatto in onda il 9 dicembre su Rai2 Bianca Guaccero torna alla conduzione del format che propone soluzioni pratiche e innovative per affrontare i problemi della quotidianità, anche quella nuova e spesso difficile dettata dalla pandemia. La famiglia, il lavoro, la cucina, l’economia, il fai da te e il fitness sono gli argomenti del programma pomeridiano di Rai2, che oltre alla conferma della conduttrice – parsa in bilico negli ultimi giorni – vedrà il ritorno del cast fisso composto da Carla Gozzi, Jonathan Kashanian e Gianpaolo Gambi.

Tra consigli degli esperti, storie di persone comuni ma anche di celebrità e un’attenzione maggiore all’attualità più stretta, il nuovo Detto Fatto in onda il 9 dicembre su Rai2 cercherà di riflettere su tematiche anche molto delicate, come i disturbi alimentari, il body shaming, il bullismo e la questione della parità di genere che proprio da quel tutorial sessista e mal riuscito sembrava decisamente calpestata. Diversi anche i tutorial pre-natalizi dedicati alla cucina, alle decorazioni e alle tradizioni italiane per le feste.

Bianca Guccero, che si era scusata per quell’episodio decisamente poco edificante trasmesso per di più nella Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, ha confermato su Instagram il nuovo appuntamento con Detto Fatto in onda il 9 dicembre su Rai2 alle 15.15.