Quello con Cyberpunk 2077 è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, ma anche delle generazione videoludica. Assieme a The Last of Us Part 2, è lui in questo 2020 il gioco maggiormente in grado di dare un feedback sul livello di potenza raggiunto dalle console dell’attuale generazione. E con PS5 e Xbox Series X che iniziano il loro rodaggio, il confronto con la next gen potrebbe non essere poi tanto impietoso.

Onore a CD Projekt RED, team di sviluppo che, a suo tempo, fu responsabile anche della lavorazione di The Witcher 3. Le produzioni mastodontiche non spaventano dunque il team polacco, che si è rimboccato le maniche e si è tuffato di petto in questa sfida.

E i risultati promettono di ripagare le attese, con Cyberpunk 2077 che, dopo diversi rinvii, ha pronto il vestito buono per l’appuntamento con i videogiocatori.

Offerta CYBERPUNK 2077 D1 Edition - Day-One - PlayStation 4 Diventa un cyberpunk, un mercenario urbano dotato di potenziamenti...

Entra nell'immenso mondo aperto di Night City, un luogo che definisce...

Primi voti per Cyberpunk 2077, i pareri della stampa internazionale

Un vestito buono che si paleserà sotto forma di voti della stampa internazionale, con la critica che sembra non avere dubbi. Le prime recensioni stanno spuntando come funghi sui maggiori portali mondiali, e i numeri sono, come era lecito aspettarsi, assai elevati.

Si parte dai 100 tondi tondi di IGN Japan e VG247 al 90 dell’internazionale IGN. Una lista assai vasta e variegata, tra cui non manca chi è evidentemente perplesso dalla produzione di CD Projekt RED (si veda il 60 dato da GamesBeat). Voti bassi che ci sono dunque, ma che non influiscono più di tanto sulla media generale di Cyberpunk 2077. Che riesce a fissare in alto l’asticella su Metacritic, che allo stato attuale, con 41 recensioni pubblicate, si assesta su un sontuoso 91 generale.

Una situazione che potrebbe cambiare nei prossimi giorni, con la stampa internazionale che, in massa, metterà le mani sul gioco. Ma che difficilmente, ipotizziamo, si discosterà di tanto da questo parametro.

Ricordiamo che l’appuntamento con la produzione targata Cyberpunk 2077 è per il prossimo 10 dicembre.

Fonte