Da ieri 7 dicembre non pochi italiani continuano ad avere problemi con l’inserimento IBAN nell’app IO, correlato all’attivazione del cashback di Stato. Da oggi 8 dicembre si potranno iniziare ad acquistare beni con carte di credito e debito ottenendo un rimborso della spesa pari al 10%. Peccato che, dopo le anomalie con l’impostazione di un metodo di pagamento preferito riscontrate nelle scorse ore, ce ne siano anche delle altre riferite al codice personale ed identificativo del conto in banca.

Non è un mistero e di certo era anche prevedibile che gli italiani si lanciassero a capofitto nel programma per il cashback di Stato con la certezza di poter ottenere il famoso 10% di rimborso sugli acquisti (fino ad un massimo di 150 euro mensili). Il numero di download e poi di richieste di attivazione del proprio profilo sono state di certo numerosissime nelle scorse ore. Dunque tutte le difficoltà recenti e attuali sono imputabili ad un numero spropositato di accessi contemporanei al servizio, come pure ammesso dal team di lavoro dietro l’app IO.

Perché l’inserimento IBAN nell’app IO non va ancora a buon fine pure oggi 8 dicembre? Sono in molti a riscontrare il seguente errore: possono essere inserite nel form di riferimento solo alcune cifre del codice personale bancario ma poi non è possibile procedere al completamento della digitazione. La difficoltà è stata confermata ufficialmente per la sezione Portafoglio del servizio. Per fortuna è stato pure riferito che alcuni tecnici sono al lavoro da ore per il ripristino della funzione.

Appurato che si tratti di un problema a monte dello strumento per il cashback di Stato, cosa bisogna fare se l’inserimento IBAN nell’app IO continua a non andare in porto? Semplicemente nulla al momento, come consigliato anche nel tweet ufficiale presente al termine di questo articolo. L’azione è importante per ottenere l’accredito del rimborso tanto agognato ma potrà essere effettuata entro il prossimo 31 dicembre. Insomma, potrebbe essere utile attendere che la tempesta di accessi termini anche nei giorni a venire per poter portare poi a termine l’operazione. Coloro che precedentemente avevano già inserito il proprio metodo di pagamento e magari anche l’IBAN ma ora non si ritrovano nessuna delle 2 operazioni in app, dovranno pure temporeggiare: in automatico, lo strumento dovrebbe ripresentare tutti i dati nel giro di pochissimo tempo.