Alessandro Borghese e 4 Ristoranti sono pronti a tornare in onda con una nuova edizione partendo dallo speciale ai tempi del Coronavirus. La filosofia del gioco non cambia, i 4 ristoratori dovranno esaminare i propri rivali votando poi i servizi offerti ma anche il menù, la location e il costo di quanto consumato. Fin qui niente di nuovo anche se le novità non mancheranno. Alessandro Borghese e 4 Ristoranti ripartono da oggi, 8 dicembre, ogni martedì su Sky e NOW TV lasciando in un parcheggio l’iconico van targato “4 Ristoranti” per optare per le due ruote.

Da questa sera l’amato chef salirà in sella a una moto per eleggere il miglior ristorante per bikers nella Ciociaria. E poi, nelle altre puntate, si toccheranno alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici d’Italia: tra gli altri, ci sono Milano, Bari, Riviera Romagnola, Val d’Orcia e Val di Chiana in Toscana, Basilicata, Parma.

Ma cosa cambierà in questa edizione? I quattro ristoratori della stessa zona di appartenenza si sfidano per stabilire chi tra di loro è il migliore commentando e votando con un punteggio da 0 a 10 location, menu, servizio e conto del ristorante che li ospita aggiungendo una quinta voce, quella della categoria Special. Tutti e quattro gli sfidanti, infatti, dovranno confrontarsi su uno stesso piatto, così da rendere la gara più intensa. Come sempre sarà il voto finale di Alessandro Borghese a confermare o cambiare la classifica finale consegnando al vincitore la tappa.

Nella prima puntata di 4 Ristoranti ai tempi del Covid in onda oggi, 8 dicembre, chef Borghese anima una gara speciale tra i ristoratori alla ricerca del miglior ristorante con delivery di Milano, ovvero una serie di locali dove è possibile degustare i piatti e assaporare l’atmosfera del ristorante fuori dal ristorante, magari all’interno delle abitazioni. A contendersi il titolo ci sono: Rosalba con Potafiori, Andrea con Il Liberty Milano, Umberto con Slow Sud – Ristorante Terrone e, infine, Emmanuele con Maison Milano. In questa prima puntata la categoria special è il packaging.