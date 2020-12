Dopo una settimana di pausa nella programmazione per via dell’omaggio al compianto Diego Armando Maradona, riparte la programmazione di Grey’s Anatomy 16 su La7: la prima visione in chiaro della sedicesima stagione del medical drama sta per giungere al termine e quello di lunedì 7 dicembre è il penultimo appuntamento sull’emittente di Urbano Cairo.

Lunedì 7 dicembre, in prima serata, vanno in onda infatti gli episodi 18 e 19 di Grey’s Anatomy 16 su La7: dopo l’addio di Alex Karev a Seattle per tornare da Izzie Stevens e dai suoi figli di cui non conosceva l’esistenza, al Grey Sloan Memorial Hospital Jo cerca di riprendersi dallo shock, mentre Meredith e gli altri continuano ad assistere pazienti e ad affrontare sfide personali.

La Grey, in particolare, continua nel suo impegno per un sistema sanitario più equo e accessibile, organizzando un’iniziativa benefica nel primo episodio del 7 dicembre. Il secondo, invece, è ambientato lontano da Seattle, quando un convegno medico porta alcuni dottori a Los Angeles e culminerà nella scoperta del malessere misterioso di uno di loro e di una sconvolgente rivelazione dal passato di Teddy.

Ecco le trame di Grey’s Anatomy 16 su La7 di lunedì 7 dicembre, in onda in prima tv in chiaro alle 21.15.

16×18 – Dai Qualcosa

Meredith organizza una giornata di chirurgia pro bono, ma la massiccia risposta dei pazienti la mette in seria difficoltà nel tenere le cose in ordine nel reparto…

16×19 – L’Amore della Mia Vita

A Los Angeles per un congresso, Richard, Maggie, Teddy e Cormac vivono alcune esperienze a cavallo tra passato e futuro…

Si tratta dei penultimi episodi di Grey’s Anatomy 16 su La7: lunedì 14 dicembre andrà in onda il finale di stagione, col 20° e 21° episodio. Lo scorso marzo, infatti, la pandemia negli Stati Uniti ha fermato la produzione della serie e costretto la programmazione a fermarsi a 21 dei 25 episodi previsti, ma il caso ha voluto che la stagione terminasse con un episodio che si prestava particolarmente a fungere da finale di stagione. Intanto, Grey’s Anatomy 17 è in onda ogni martedì con un episodio in prima serata su Fox.