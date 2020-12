Tokio Hotel in Italia nel 2021, per un unico concerto al Fabrique di Milano. L’annuncio è di oggi, la band si esibirà nel nostro Paese per un’unica serata attesa per il prossimo autunno, il 29 ottobre 2021.

La band dei fratelli Kaulitz conferma l’avvio di una nuova tournée di concerti che coinvolgerà anche l’Europa. Il Beyond The World Tour 2021 farà una tappa in Italia nell’ambito della leg continentale. I Tokio Hotel in Italia nel 2021 si esibiranno venerdì 29 ottobre al Fabrique di Milano e i biglietti saranno disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di venerdì 11 dicembre attraverso il circuito TicketOne, sia online che nei punti vendita abituali in tutta in Italia. L’acquisto sarà attivo anche via call center TicketOne.

Il gruppo composto da Tom, Georg, Gustav e Bill hanno influenzato notevolmente il mondo della musica portando sul palco il proprio sorprendente universo. Nel 2019, fino all’inizio del 2020, la band si è esibita in 43 spettacoli in tutta Europa e negli Stati Uniti per il Melancholic Paradise tour, costretto a fermarsi a causa del dilagare della pandemia dovuta al Coronavirus che ha colpito il mondo intero.

I Tokio Hotel guardano avanti e programmano adesso le attività live che nel 2021 li vedranno nuovamente sui principali palchi europei. L’Italia ospiterà il Beyond The World Tour il prossimo 29 ottobre.

“Il tempo trascorso dall’inizio della pandemia sembra un’eternità per i nostri fan così come per noi. Siamo incredibilmente grati per la lealtà dei nostri fan e non vediamo l’ora di tornare finalmente sul palco e festeggiare con loro”, ha dichiarato il gruppo tedesco. “Sono mesi che lavoriamo sull’allestimento dello spettacolo e stiamo mettendo a punto la scaletta, perché oltre alle canzoni degli ultimi 15 anni vogliamo eseguire molte nuove canzoni dal nostro prossimo album“, ha aggiunto, condividendo l’entusiasmo di tornare sul palco. In scaletta non mancheranno i brani nel nuovo disco di inediti, unitamente a quelli che hanno segnato le tappe fondamentali della percorso artistico dei Tokio Hotel.