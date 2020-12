Quasi dieci anni dopo lo scandalo a luci rosse che ha rovinato la sua carriera, Stanza 2806 su Netflix si prepara a raccontare l’affaire Dominique Strauss-Kahn, il politico francese accusato di tentata violenza sessuale. La docuserie, composta da quattro episodi, arriva oggi 7 dicembre sulla piattaforma e ripercorre il caso che l’ha visto sotto l’occhio del mirino.

Attraverso le testimonianze delle persone coinvolte e il successivo processo, Stanza 2806 su Netflix vuole dare al pubblico un’ampia visione sullo scandalo sessuale. Il 14 maggio 2011, Strauss-Kahn venne arrestato a New York con l’accusa di tentato stupro ai danni di una cameriera di un albergo presso cui alloggiava (il titolo della docuserie prende il nome dalla sua stanza). All’epoca dei fatti, il politico francese era all’apice della sua carriera. Le accuse contro di lui, però, si rivelarono prive di prove sussistenti, motivo per cui il caso venne archiviato nell’agosto dello stesso anno. Dsk, nome che la stampa spesso utilizzava come abbreviazione, in una manciata di mesi vide la sua carriera rovinata: da capo del Fondo monetario internazionale (Fmi) e tra i favoriti per diventare il presidente della Repubblica francese, finì nel baratro.

Tra le persone che testimoniano in Stanza 2806 su Netflix c’è Nafissatou Diallo, l’allora cameriera dell’albergo e oggi scrittrice, pronta a raccontare la sua verità sul caso che le ha “rovinato la vita”. Poi c’è Tristane Banon, giornalista e scrittrice che nel 2011 aveva denunciato il politico per tentata violenza. La docuserie riesuma anche l’affaire Piroska Nagy, primo scandalo sessuale che coinvolse Dsk. Nell’ottobre 2008, il Wall Street Journal pubblicò un’inchiesta interna atta a svelare l’esistenza di favoritismi all’interno del FMI. La Nagy, economista e all’epoca amante di Strauss-Kahn, lo accusò di abuso della sua posizione.

Intanto il diretto interessato ha risposto a Stanza 2806 annunciando la sua versione dei fatti. Qui il trailer della docuserie Netflix:

Sul suo profilo social, Strauss-Kahn ha pubblicato un lungo messaggio in cui ha dichiarato: “Per la prima volta, ho accettato di realizzare un film documentario in cui ripercorro la mia intera storia personale e professionale, dalla politica francese alle sfere internazionali. Non ho mai fornito la mia versione degli eventi che hanno segnato il mio ritiro dalla vita politica; altri l’hanno fatta per me, parlando di comunicati stampa, interviste e fatti reali o presunti. È giunto il momento per me di parlarne apertamente”.

Il docufilm vedrà la luce nell’autunno 2021 e ripercorrerà le vicende che hanno segnato la vita del politico francese, una delle figure più potenti del Partito socialista, un anno prima delle elezioni presidenziali del 2012 dove era uno dei candidati favoriti.