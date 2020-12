Spotify sta per arricchirsi di una tra le novità più attese, ovvero il supporto al playback audio offline. L’opzione, per chi non la conoscesse, consentirà agli utenti Android la sincronizzazione della libreria audio offline salvata sul proprio terminale, così da poter fruire delle proprie canzoni preferite anche quando non si ha a disposizione una connessione ad Internet. Non sappiamo darvi un ventaglio temporale per quanto riguarda la distribuzione della feature, attualmente in corso di sviluppo (del resto questo è quanto succede sempre quando si svelano in anticipo le caratteristiche di una qualsiasi piattaforma).

Spotify is finally working on on-device local files support for Android!



No need to sync it from your desktop anymore :D pic.twitter.com/fVKiFAyxbs — Jane Manchun Wong (@wongmjane) December 6, 2020

Una funzione parecchio richiesta da gran parte degli utenti di Spotify, che, speriamo nel giro di poco tempo, potranno finalnente farla propria e godersela a pieno (magari entro la fine dell’anno, chi può dirlo). Vi ricordiamo che da poco è stata messa a disposizione dal team di sviluppo la possibilità di ascoltare canzoni da Apple Watch, senza dover necessariamente passare dall’iPhone (fino a poco fa lo smartwatch si riduce ad un semplice telecomando remoto, mentre adesso agisce da dispositivo indipendente grazie all’altoparlante presente a bordo). Come potete vedere anche voi, l’evoluzione della piattaforma di streaming musicale cresce senza sosta, coinvolgendo sia gli utenti iPhone che quelli Android.

Se siete anche voi interessati al playback audio offline di Spotify per sincronizzare la libreria audio salvata in remoto sul dispositivo Android per poter ascoltare la vostra musica preferita in ogni momento, anche quando non vi è possibile collegarvi ad Internet, vi consigliamo di tenere sempre aggiornata l’applicazione, così da poter cogliere il momento e battere sul tempo gli altri utenti non appena l’opzione verrà implementata pubblicamente. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in in basso è a vostra disposizione: vi rispondermeo nel più breve tempo possibile.