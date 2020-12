Alcuni proprietari del Huawei Watch GT 2 stanno riscontrando problemi di spegnimento casuale dopo aver aggiornato lo smartwatch all’ultimo upgrade di novembre. Come riportato da ‘Huawei Central‘, era il mese scorso quando il produttore cinese inviava un nuovo aggiornamento software per il Huawei Watch GT 2, che, secondo il changelog, si limitava a migliorare la stabilità del sistema operativo ed a risolvere alcuni problemi noti. Di recente, non sono mancate le lamentele degli utenti che hanno ravvisato fenomeni di riavvii casuali a bordo del proprio Huawei Watch GT 2 durante l’utilizzo del sensore per la misurazione della frequenza cardiaca.

Stando a quanto fatto sapere dai proprietari, il problema si sarebbe manifestato subito dopo l’aggiornamento del firmware lanciato a novembre. Tuttavia, non vi è alcuna conferma su qualsiasi altro problema che potrebbe o non potrebbe verificarsi dopo la distribuzione del suddetto software (può darsi ci sia tra voi qualcuno a cui le cose sono andate per il verso giusto finora). Qualcosa ci dice che l’OEM sia già stato messo al corrente del disturbo, e che magari sia a lavoro per una pronta soluzione, che, nel caso, non tarderebbe ad arrivare. Un prossimo upgrade potrebbe arrivare da un momento all’altro, quindi consigliamo ai proprietari dei Huawei Watch GT 2 impattati dal problema di verificare spesso la disponibilità di un nuovo pacchetto firmware.

Per riuscire facilmente nell’impresa, collegate lo smartwatch al telefono tramite l’app Huawei Health, lanciate l’applicazione, selezionate la scheda ‘Dispositivi‘ e poi il nome dell’orologio, e da lì toccate la voce ‘Aggiornamento firmware‘, seguendo le istruzioni indicate via via sullo schermo (laddove dovesse risultare disponibile un nuovo upgrade, lo smartwatch ve lo segnalerà e voi potrete procedere all’installazione subito dopo). Nel caso in cui voleste farci qualche domanda il box dei commenti qui sotto è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.