Ritorna il bonus spesa Comune di Napoli: i buoni avranno un taglio minimo di 100 euro fino ad un massimo di 350 euro per famiglia (è previsto un incremento di 70 euro per ogni figlio con età compresa tra i 0 ed i 36 mesi). Come riportato da ‘napolitoday.it‘, si potrà beneficiare dell’agevolazione presso i negozi convenzionati per beni di prima necessità e/o di genere alimentare, la cui lista verrà presto resa nota attraverso il portale dedicato, con suddivisione per Municipalità.

I requisiti per poter fare richiesta del bonus spesa Comune di Napoli sono i seguenti: residenza nel Comune di Napoli o titolari di residenza di prossimità, richiedenti asilo oppure quelli in attesa di protezione internazionale (inclusi i soggetti che ne hanno fatto domanda, pur non essendogli stata ancora riconosciuta), sprovvisti di reddito al momento della pubblicazione della delibera (avendo magari perso per via delle restrizioni legate al contenimento dei contagi). In subordine, i beneficiari del reddito di cittadinanza facenti parte di famiglie con almeno 3 componenti. Avranno priorità i nuclei familiari con un maggior numero di membri, fino ad esaurimento dei fondi. Non potranno fare domanda del bonus spesa Comune di Napoli per i relativi buoni i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza che non rispettino la condizione di cui sopra, quanti svolgano una prestazione lavorativa dipendente o di attività autonoma, i titolari di pensioni, quelli che usufruiscono di ammortizzatori sociali, ed infine i soggetti che in precedenza hanno impiegato la somma destinata dal Comune di Napoli per l’acquisto di beni non di prima necessità (bibite, gelati o similari).

La domanda per il bonus spesa Comune di Napoli dovrà essere presentata attraverso la compilazione dell’apposito modulo (saranno considerate prioritarie quelle pervenute prima, le famiglie col maggior numero di membri ed i nuclei con presenza di minorenni o disabili), da poter scaricare da questo indirizzo (il portale è attivo dalle ore 12 di oggi 7 dicembre fino alle ore 14 del 12 dicembre).