Ci sono ulteriori novità che dobbiamo prendere in esame oggi 7 dicembre a proposito del cosiddetto iPhone 12. Se da un lato alcuni giorni fa ci siamo concentrati sulla questione della produzione e delle relative difficoltà riscontrate da Apple sotto questo punto di vista, allo stesso tempo c’è un altro tema che non possiamo assolutamente sottovalutare. In particolare, occorre fare molta attenzione ad un potenziale bug che potrebbe presentarsi su larga scala, a proposito della connessione del dispositivo.

Come si manifestano i problemi di connessione per iPhone 12

Analizzando da vicino alcuni recenti feedback, più in particolare, emerge che un numero non così limitato di iPhone 12 in commercio tenda a disconnettersi dalla rete. Indipendentemente dal fatto che si parli di 4G LTE o di 5G. Tanto basta per rievocare i fantasmi dello storico caso “antennagate”, anche se al momento non abbiamo prese di posizione ufficiali in merito da parte di Apple. Dunque, non sappiamo se ed in quale modo la questione sia stata presa in carico dal colosso di Cupertino in queste settimane.

Il riferimento temporale appena riportato non è casuale, in quanto non è la prima volta che nelle varie community si parli di un’anomalia del genere. La questione va analizzata nel dettaglio, evidentemente, prima di ottenere una risposta concreta dalla mela morsicata, che certo non può ignorare quanto emerso a fine 2020 a proposito degli iPhone 12. Di sicuro, una questione che ha spiazzato tanto l’azienda, quanto gli addetti ai lavori, soprattutto considerando gli standard assicurati da Apple in questi anni.

Anche voi avete acquistato un iPhone 12, riscontrando anomalie come quelle descritte stamane? Con quale frequenza la connessione fa brutti scherzi? Fateci sapere, con un commento qui di seguito, sperando che a breve Apple chiarisca il tutto con un feedback necessario per inquadrare la situazione.