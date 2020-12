Oggi 7 dicembre è davvero una giornata ricca di informazioni relative ai nuovi Samsung Galaxy S21. Nel corso della mattinata, è stata condivisa su questo magazine la prima comparativa tra pannelli dei top di gamma rilasciata dal leaker IceUniverse. Ora è la volta di un video che raccoglie immagini dei modelli S21 Plus e S21 Ultra e ancora delle fotocamere posteriori che li accompagnano.

Il filmato al termine di questo articolo mostra appunto il retro di due dei tre modelli di Samsung Galaxy S21. Le immagini mettono in evidenza le vistose differenze del comparto fotocamera. Il modello più accessoriato ossia il Galaxy S21 Ultra avrebbe una quad camera davvero rilavante, così progettata: un sensore principale da 108 MP, un grandangolo da 12 MP, due teleobiettivi da 10 MP e zoom 0X e 3x e, ad accompagnare il tutto, un flash LED e l’Autofocus Laser.

La dotazione per il comparto fotocamera del Samsung Galaxy S21 Plus sarebbe naturalmente inferiore: il sensore principale avrebbe risoluzione pari da 12 MP, il grandangolo pure da 12 MP e ancora il teleobiettivo da 64 MP. Le differenze con la variante S21 Ultra sarebbero dunque importanti e per nulla trascurabili. Se pensiamo poi che sempre il modello più costoso dovrebbe ottenere un accessorio in dotazione come la S Pen presa in prestito dalla categoria Note, il produttore starebbe perseguendo una specifica strategia nel convincere i suoi utenti ad acquistare lo smartphone più costoso di tutti.

Per quanto riguarda la data di uscita dei Samsung Galaxy S21 sembra essere confermato, ancora una volta, l’appuntamento con il prossimo 14 gennaio. Si attende la distribuzione degli inviti specifici da parte del produttore per la relativa conferma ufficiale. Qualche novità in proposito potrebbe arrivare davvero a giorni: l’evento Unpacked in se, naturalmente sarà sempre in streaming e senza pubblico nel rispetto delle limitazioni vigenti per il Covid.19.