Non si ferma l’ondata di offerte Gamestop dedicate alla rincorsa alle festività di Natale. Il Calendario dell’Avvento della catena si infarcisce infatti di nuove proposte che vanno a toccare una specifica fetta dell’utenza videoludica. La tematicità è uno dei punti focali scelti quest’anno dal colosso della distribuzione, che ancora una volta sceglie una community definita.

Questa volta tocca all’utenza Nintendo, che tra Nintendo Switch Lite scontate e titoli dedicati alla stessa console avranno di che fare una vera e propria scorpacciata. E le novità non mancano di certo, sebbene il periodo natalizio sia il momento anche per i grandi recuperi. E sotto questo punto di vista, le offerte Gamestop vanno in soccorso degli appassionati.

Offerte Gamestop dal sapore ibrido, Nintendo Switch protagonista

Apriamo subito con la parentesi dedicata alla console portatile in versione rivista e corretta (anche nel prezzo). Nintendo Switch Lite è ormai realtà da diverso tempo, ma perché non solleticare l’appetito di chi ancora non le ha dato una possibilità. In questo caso il prezzo – combinato con l’acquisto di un titolo in bundle – è di 199.98€.

Quali potrebbero essere le idee, sul fronte dei giochi, da abbinare alla piattaforma portatile? Beh, uno dei più stuzzicanti degli ultimi tempi è senza dubbio Luigi’s Mansion 3, ultimo episodio di una serie che dà lustro al fratello spilungone della coppia di iconici idraulici. Il prezzo, in questo caso, è fissato a 49.98€.

Ed è un cartellino analogo quello apposto su un altro trittico di videogiochi, molto diversi tra loro ma tutti ugualmente validi ai fini ludici. È il caso di Animal Crossing New Horizon che, assieme a Pikmin 3 Deluxe e a Hyrule Warriors L’Era della Calamità, vengono proposti a loro volta a 49.98€.

Una vera e propria scorpacciata a prezzi contenuti quella delle offerte Gamestop legate al Calendario dell’Avvento di quest’anno. Considerando soprattutto la difficoltà con cui è possibile reperire titoli sottocosto per Nintendo Switch. Meglio approfittarne al volo. Gli sconti saranno attivi fino al 9 dicembre.