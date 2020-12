Ormai è praticamente ufficiale, lo Xiaomi Mi 11 approderà sul mercato tra dicembre 2020 e i primissimi giorni del prossimo anno. Andando ad imporsi come il nuovo smartphone top di gamma della compagnia cinese, sempre più influente nel mercato mobile. Dopo aver strappato ad Apple il terzo posto nella classifica dei più grandi produttori di smartphone al mondo, Xiaomi ha infatti svelato che sarà proprio questo dispositivo ad essere il primo ad utilizzare lo Snapdragon 888, ultimo processore presentato da Qualcomm.

Una mossa, questa, che mette in campo un effettivo vantaggio dello Xiaomi Mi 11 sulla concorrenza, che andrà ad utilizzare il nuovo SoC solo nei mesi successivi nel corso del 2021 – pensiamo a Samsung con il suo S21. Non è tutto, perché da quanto si legge sulle pagine del portale ITHome, Xiaomi ha intenzione di utilizzare il potente processore mobile di ultima generazione anche su altri due cellulari top di gamma in uscita nel 2021 – a quanto pare nei primi mesi dell’anno venturo.

A svelare l’indiscrezione è stato il noto e affidabile tipster cinese Digital Chat Station, che ha spiegato online che anche il capo del brand Redmi – sempre parte di Xiaomi – è al lavoro su uno smartphone con Snapdragon 888, presumibilmente il Redmi K40 Pro. Il terzo modello, invece, dovrebbe giungere dall’altro brand legato a Xiaomi, ovvero Black Shark: noto per il momento con il nome in codice “Emperor”, sarebbe basato anch’esso su Snapdragon 888 e porterebbe sul mercato novità particolari per quanto riguarda il design dello smartphone e la tecnologia di ricarica. Forse ancor più peculiari di quelle promesse dal già interessantissimo Xiaomi Mi 11 di prossima uscita. Nel frattempo, questo modello è apparso online con tutta una serie di render, che ne hanno esposto il design. Cosa ne dite, uno di questi tre smartphone made in China inizia a farvi gola? Ditecelo più sotto nei commenti!