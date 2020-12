Miley Cyrus si è operata alle corde vocali e racconta i giorni della convalescenza, che non si sarebbe aspettata di vivere alla sua età. L’artista è appena tornata alla musica con l’album Plastic Hearts, con il quale sta ottenendo un buon riscontro.

In queste settimane, quelle precedenti al rilascio del nuovo album, Miley Cyrus ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento alle corde vocali per migliorarne la salute, eventualità che non aveva preso minimamente in considerazione vista la sua giovane età.

Racconta l’artista

“Ho subito un intervento chirurgico lo scorso novembre. Sono stata uno degli artisti più giovani che abbiano mai subito questo intervento. Quando stavo guardando Stephen Tyler sul muro, ho pensato, ‘Non sono ancora a questo punto, perché le mie corde vocali sembrano quelli di Stephen Tyler? Avevo 26 anni e stavo subendo questo intervento a cui si sottopongono gli artisti in tournée, a 60 anni. Ma mi sento davvero bene e ho fatto la riabilitazione necessaria, quindi non voglio farlo mai più”

Miley Cyrus ha inoltre spiegato quale valore assuma la voce nella sua carriera:

“La musica è dove posso nascondermi. La musica è dove mi sento più sicura. Ecco perché la mia voce ha molto valore per me e per le altre persone. E ho dovuto lavorare sul mio rapporto con questo e trovare altre cose che amo di me stessa”

Prima del rilascio del nuovo album, Miley Cyrus ha rilasciato i singoli Midnight Sky e Prisoner con il featuring di Dua Lipa. In Italia, il disco è stato accolto con il nono posto. Nel Regno Unito, ha invece conquistato la quarta posizione.

In queste ore, Miley Cyrus è tornata a far parlare di sé per la copertina di Rolling Stone, che la ritrae in topless. Nell’intervista rilasciata sulla rivista ha raccontato anche del divorzio da Liam Hemsworth, dal quale è trascorso il primo anno.