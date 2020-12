La star di Outer Banks Madelyn Cline, ora impegnata sul set della seconda stagione della serie Netflix, ha rivelato di aver attraversato un periodo di disturbi alimentari, quando era adolescente.

Non soddisfatta del suo fisico, la sedicenne Madelyn Cline aveva sviluppato un’ossessione per l’esercizio fisico nella speranza di modellare il proprio corpo. Ma quando i risultati stentavano ad arrivare, l’attrice ha iniziato anche a ridurre progressivamente le calorie assunte, mangiando sempre meno.

La protagonista di Outer Banks ne ha parlato in un’intervista a Women’s Health, riflettendo su quanto abbia messo in pericolo la sua salute con comportamenti autolesionisti: la storia di Madelyn Cline è quella di tante adolescenti, partita dal desiderio di migliorarsi e diventata un’ossessione.

Penso che avessi circa 16 anni quando ho iniziato ad allenarmi molto. Mi svegliavo ogni mattina alle 5 e mi allenavo per 30 minuti. Era un esercizio cardio super rigoroso ogni giorno. Ma non stavo ottenendo la forma del corpo che desideravo, ho iniziato a ridurre le calorie. Della serie che mangiavo sei mandorle per colazione, perché non volevo contrastare l’esercizio cardio che ho appena fatto.

L’alimentazione sempre più povera di calorie è diventata presto per Madelyn Cline un rifiuto del cibo.

Si è trasformato nel non nutrirmi di proteine ​​e nel non nutrire il mio corpo ciò di cui aveva bisogno quando stavo lavorando così tanto. Tutto quello che sapevo era che non stavo ottenendo una particolare immagine corporea, quindi ero arrabbiata. Mi stavo facendo del male e morendo di fame mentre cercavo di raggiungere questo obiettivo.

Madelyn Cline l’ha definita una condizione “orribile da attraversare, soprattutto da adolescente, quando idolatri un certo tipo di corpo e non puoi ottenerlo“. Oggi l’attrice ha raggiunto la consapevolezza che la perfezione non esiste e che “non c’è niente di sbagliato in questo, semplicemente non sei fatta in quel modo, e va bene. Va benissimo“. Ad aiutarla a superare quella condizione è stata sua madre, che le è stata accanto e l’ha spinta a guardarsi allo specchio per convincersi che le sue curve non erano dei difetti, ma delle peculiarità: “Dopo un po’ ho iniziato ad amare il mio corpo. Sono diventata molto più felice“. Oggi a renderla serena nei confronti del suo aspetto fisico ci sono anche i complimenti del fidanzato Chase Stokes, che ha incontrato sul set di Outer Banks e con cui ha intrapreso una storia ufficializzata la scorsa estate.