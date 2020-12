L’ultima puntata di Vite in Fuga chiude la strada alla seconda stagione? In queste ore si parla della possibilità che ci sia un rinnovo ma è la storia quella che fa sperare di meno in questo miracolo. Se gli ascolti non sono stati esorbitanti come quelli di Doc Nelle tue Mani, sicuramente la coppia formata da Anna Valle e Claudio Gioè ha portato a casa un buon risultato che lascia sperare ad un rinnovo per una seconda stagione, ma tutto questo basterà? A mettere un freno a Vite in Fuga 2 ci pensa proprio la storia e quest’ultima puntata potrebbe pesare come un macigno sul futuro della fiction, è mai possibile che i Caruana possano ancora regalare novità importanti ai fan in nuovi episodi?

Nell’ultima puntata di Vite in Fuga, l’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti a mettere da parte i loro screzi per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli, Alessio e Ilaria, che sembrano essere spariti nel nulla. L’indagine della Serravalle si dimostra fruttuosa e finalmente le sue intuizioni coincidono con le scoperte dei colleghi Calasso e Polito, costretti a non avvalersi più del suo contributo.

Ecco il promo del finale di stagione:

Intanto, il proposito di Claudio di costituirsi salta a causa della sparizione di Alessio e Ilaria. Claudio è chiamato ad affrontare una prova difficilissima: dovrà recarsi sotto copertura al Banco San Mauro e affrontare il suo capo Cristiano Wilckock, durante un’importante conferenza, ma ormai Agnese Serravalle è sulle sue tracce. Le anticipazioni lasciano pensare che questo scontro finale chiuderà la questione dei Caruana e anche la loro storia svelando chi si nasconde dietro quello che è successo in banca e allo stesso Riccardo, ma se così non fosse?

In molti temono che il finale sia deludente e che dopo tanta attesa alla fine si possa rimanere con l’amaro in bocca, il resto lo scopriremo solo questa sera su Rai1 a partire dalle 21.30.