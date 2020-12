Nuova bufera sulla Rai o forse basta essere Luciana Littizzetto per far finta di niente? Nei giorni scorsi Detto Fatto e Bianca Guaccero sono finiti sotto la lente (e costretti a scusarsi e abbassare la saracinesca per un po’) per via di un vergognoso tutorial in cui una ballerina insegnava alle donne a fare la spesa sexy con tanto di tacchi, trucco, parrucco e ammicamenti, e oggi? Siamo di nuovo qui per parlare ancora di sessismo sempre in casa Rai.

Questo è quello di cui si parla oggi in rete dopo quella che possiamo definire “una battuta sessista su Wanda Nara” pronunciata ieri sera a Che Tempo che Fa e su cui ha accesso i riflettori Selvaggia Lucarelli. Una frase passata inosservata ieri sera è finita nella bufera questa mattina proprio perché la giornalista ha detto la sua al grido di: “Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel c*lo. Io boh”.

Littizzetto e le battute su Wanda Nara: “Chissà dove è finito il pomello della sella, lei si arpiona così. Ha la Jolanda prensile”. Poi è passata a parlare di altro: di pigne nel culo. Io boh. pic.twitter.com/tA4WoUIBvF — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) December 6, 2020

Questo commento è bastato per far finire nella bufera la comica che non è nuova a queste uscite e che ha fatto un po’ della sua volgarità il suo cavallo di battaglia. Tutte sono finite nel mirino di Luciana Littizetto prima o poi e mentre qualcuno le da ragione etichettando chi si lamenta come bigotto, altri ancora fingono di averci sempre visto giusto parlando di lei come di una maleducata e volgare comica che non fa ridere con le sue battute spesso sessiste. Dove sta la verità?

Ancora una volta il problema è proprio quel limite spesso sottile tra la satira e la morale, tra la comicità e il politicamente corretto. Davvero un comico non può più fare ironia su una donna e le sue pose nelle foto, un uomo calvo o grasso, su un uomo di colore? Ovvio che un conto è fare una battuta ironica e un altro ed essere volgare e ingiuriosa ma sicuramente toccherà oggi al popolo dei social discutere sul tema caldo di questa mattina fino a quando Luciana Littizetto e Fabio Fazio, magari nella prossima puntata di Che Tempo che Fa diranno la loro a riguardo.