Non è un errore sporadico, anzi: l’app IO non carica i metodi di pagamento e restituisce un fastidioso errore carta a molti italiani in queste ore, durante l’attivazione dell’ormai noto cashback di Stato. Proprio nella prima mattinata di oggi 7 dicembre abbiamo riportato la notizia dell’aggiornamento dello strumento utile per ottenere, da domani 8 dicembre, il rimborso del 10% degli importi spesi pagando con carta di credito e debito. Ebbene, dopo un’attenta analisi effettuata anche con prove pratiche in redazione, è possibile dire che non proprio tutto sta filando liscio come l’olio. Purtroppo bisogna pazientare, semmai effettuare più tentativi per fare andare in porto il proprio obiettivo.

Va prima di tutto rimarcato come l’attivazione del cashback di Stato potrà essere effettuato solo dopo l’aggiornamento dell’app alla sua ultima versione disponibile sul Play Store per Android e sull’App Store Apple per gli iPhone e gli iPad. L’update non è automatico, anche se lo strumento è già installato sul proprio telefono: meglio dunque effettuare l’operazione manualmente.

Se l’app IO non carica i metodi di pagamento quest’oggi e restituisce un errore carta anche a quegli utenti che hanno anticipato i tempi nei giorni scorsi già inserendo gli estremi della loro soluzione per gli acquisti, il motivo è di certo tutto da imputare alla gran mole di traffico odierna. Lo stesso team a capo dello strumento, solo pochi minuti fa, ha confermato che sta ricevendo un flusso di richieste molto elevato, semmai superiore alle aspettative. La buona notizia, tuttavia, è che dei tecnici siano costantemente al lavoro per migliorare l’esperienza d’uso e dunque rendere possibile la procedura.

Se dopo aver inserito l’IBAN associato al profilo per il cashback di Stato l’app IO non carica i metodi di pagamento, l’ideale resta effettuare più tentativo e semmai chiudere e riavviare l’applicazione. Come accaduto nel test di redazione, ad un nuovo ennesimo accesso allo strumento, proprio il cashback è risultato attivato con carta abbinata, senza il minimo errore. Un po’ di pazienza insomma e la situazione dovrebbe tornare alla normalità.