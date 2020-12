Le riprese de La Regina del Sud 5 proseguono spedite nonostante la pandemia: le prime immagini fatte trapelare dai protagonisti della serie hanno anticipato qualche dettaglio di ciò che vedremo nella nuova stagione, che non ha ancora una data d’uscita.

Sicuramente nei nuovi episodi ci sarà una reunion di Teresa (interpretata da Alice Braga) e James (Peter Gadiot), confermata dal ritorno di quest’ultimo sul set. Altre immagini dalle riprese delle ultime settimane sono state condivise anche da Molly Burnett ed Hemky Madera, che confermano i lavori in corso per i nuovi episodi.

Di sicuro la novità più importante è che James tornerà nella vita di Teresa, dopo aver trascorso la maggior parte della quarta stagione lontano dalle scene: James è stato visto l’ultima volta sanguinare tra le braccia della protagonista nell’ultimo finale di stagione, ma il fatto che l’attore sia sul set potrebbe voler dire che il personaggio è riuscito a salvarsi.

Come per molte altre serie, le riprese de La Regina del Sud 5 sono state posticipate di alcuni mesi: il 14 marzo scorso, a causa della pandemia da Coronavirus, il set è stato chiuso e la produzione è ripartita solo in autunno. Ad oggi è passato quasi un anno e mezzo dalla fine della quarta stagione in tv negli Stati Uniti, dove la serie va in onda su USA Network, e sette dall’arrivo su Netflix in Italia, ma il debutto dei nuovi episodi sembra finalmente più vicino.

La co-showrunner Dailyn Rodriguez (già sceneggiatrice di Ugly Betty e The Night Shift) ha confermato che i primi due episodi de La Regina del Sud 5 sono quasi pronti, visto che il girato è stato mandato al montaggio in studio. Lei stessa, però, non può azzardare alcuna ipotesi su quando la quinta stagione potrà debuttare. “Non ne ho alcuna idea“, ha risposto via Twitter ad un utente che chiedeva una data di messa in onda, mettendo a tacere qualsiasi speculazione.

Anche se La Regina del Sud 5 riuscisse a tornare in onda nella prima metà del 2021 su USA Network, impiegherebbe comunque molti mesi per arrivare su Netflix (che attualmente ospita le prime quattro stagioni), probabilmente anche un anno.