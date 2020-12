Arriva la prima parte di Vikings 6 su Rai4. Dopo la pubblicazione sulla piattaforma on demand TIMVision, l’epica ultima stagione sbarca finalmente in chiaro.

La serie tv, trasmessa sulla rete canadese History, segue le vicende, in chiave romanzata, del guerriero vichingo Ragnarr Loðbrók (interpretato nelle prime quattro stagioni dall’attore australiano Travis Fimmel) e la sua discendenza che si intrecciano con altri personaggi storici realmente esistiti. Vikings è ambientata nel IX secolo e le avventure si snodano principalmente tra la Scandinavia e le isole britanniche.

Gli episodi di Vikings 6 verranno trasmessi in chiaro su Rai 4 in due parti separate; la prima metà della stagione andrà in onda dal 9 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 con due episodi ogni mercoledì; la seconda metà è attesa nel corso del prossimo anno anche in patria, sulla rete History. I titoli italiani degli episodi sono stati aggiunti quando la serie è stata pubblicata per intero da Netflix.

La trama della sesta stagione si concentrerà sui fratelli Bjorn ed Ivar. Il primo dovrà rendere onore al nome di suo padre, trovandosi alle prese con diversi ostacoli e insidie; il secondo si imbarcherà in un viaggio lungo la Via della Seta dove incontrerà i Russi. Ovviamente al centro delle vicende ci saranno gli elementi chiave della storia dei vichinghi: sovrani assetati di potere, lotte per il controllo della corona, e gli immancabili omaggi alla cultura nordica.

Nel cast principale di Vikings 6 troviamo: Katheryn Winnick nei panni di Lagertha; Alexander Ludwig interpreta Bjorn la Corazza; Alex Høgh è Ivan il SenzOssa; Marco Ilsø interpreta Hvitserk; Jordan Patrick Smith è Ubbe; Danila Kozlovsky è Oleg il Profeta; John Kavanagh è Indovino; Peter Franzén è Harald Bellachioma. New entry di stagione, Eric Johnson nei panni del condottiero normanno Eril il rosso; Georgia Hirst interpreta Torvi; Ragga Ragnars nei panni di Gunnhild; e Ray Stevenson che interpreta Othere.

La sesta stagione di Vikings è anche quella conclusiva. La serie è stata ufficialmente cancellata nel gennaio del 2019, ma il creatore della serie, Michael Hirst, e la casa di produzione MGM Television, avevano annunciato la loro intenzione di estendere il franchise con una sorta di spin-off dal titolo Valhalla, ambientato 100 anni dopo il finale di serie.

Al momento la prima parte di Vikings 6 vi aspetta su Rai4 da mercoledì 9 dicembre.