Ma torniamo a La Camba, che ha deciso di firmare il suo nuovo singolo “Qui e ora”.

Come sto facendo con tutti gli artisti, per l’articolo su OptiMagazine chiedo loro di raccontare. Lei mi ha spedito questa mail:

Ciao Red,

L’unico mio modo autentico per parlare di me, è questo.

Non lavorativo, senza nomi e numeri di classifiche o dischi venduti.

Quello lo fa wikipedia.

Io ti ho raccontato il “dentro”.

Un abbraccio

Fede

Io sono la bambina che al mare, sotto il sole sulla sabbia, scrive e assapora quanto è bello giocare spensierati col pallone, mentre gli altri giocano spensierati col pallone.

Ho capito due cose di me, da subito: scrivo per sentire e realizzare ciò che sto vivendo, e canto per dirlo e comunicarlo.

Non chiedetemi quando ho iniziato, non lo so.

So che scrivevo poesie e racconti che diventavano filastrocche canticchiate di fronte a tutto il palazzo che raggruppavo per “lo spettacolo del sabato”, in cui mi esibivo presentando, ballando, recitando, leggendo…insomma un one man show in forma ridotta, visto i 6/7anni!

Credo di essere la stessa bambina, la mia è una fisiologica attrazione verso le parole, le note, le pause, le emozioni che escono quando decidono loro, le cose che vivo che spuntano come da un contenitore di vita e si palesano in una canzone che mi sveglia in piena notte per nascere, ed è già tutta completa, finita, testo musica come se fosse sempre esistita.

Un meccanismo davvero affascinante che ancora non mi so e non mi voglio spiegare.

Così voglio continuare, così ho seminato per me e per tanti altri amici colleghi artisti, le mie “gemme di vita”.

Semplicemente raccontandone la quotidianità mai infiocchettata, mai messa in bella copia, con i suoi casini, e le nostre meravigliose incoerenze.

Tutti i fatti che questa grande passione-missione ha portato sono un contorno bellissimo che non fa che continuare ad ispirarmi, emozionarmi in un circolo virtuoso (e non vizioso).

Tutta roba che entrerà in quel contenitore di cui sopra, da cui uscirà una nuova canzone, che porterà nuove cose che mi emozioneranno e…

insomma una matrioska di sensazioni, input, tensioni, risoluzioni, e come sempre, canzoni che spero si potranno presto esprimere su un palco di fronte a chi canterà con me tutto quel vivere così forte.

Federica Camba

Per le altre incredibili note su di lei, affidiamoci al comunicato stampa:

La Camba:

Oltre 10.000.000 di copie vendute delle canzoni da lei scritte e portate al successo da Pausini, Carboni, Amoroso, Nek, Emma, Masini, Elodie, Annalisa.

Fuori con il nuovo singolo “QUI E ORA”. In contemporanea l’uscita del videoclip: Nel ring la femminilità di una Donna che fa a pugni con gli ostacoli della vita. Un canto contro ogni avversità e un delicato invito all’amor proprio, in un unico solo tempo: il presente. Qui e ora. Questo è il titolo del nuovo singolo dell’artista La Camba, nome d’arte di Federica.

Camba, che, dopo il successo e la presenza nei maggiori network radiofonici e televisivi del singolo “Facci caso”, torna nelle radio e nei digital store il 13 novembre con un brano forte e deciso.

“Qui e Ora” è il brano della consacrazione per l’artista di origine romana (cagliaritana di adozione), che la vede ancora di più in prima linea nei ruoli di co-produttrice artistica (insieme a Gianmarco Grande) e produttrice esecutiva (il singolo uscirà con la sua etichetta indipendente La Niña), oltre che come autrice stessa di musica e parole. Una capacità artistica che, negli ultimi anni, l’ha resa un pilastro dell’autorialità musicale italiana, con più di 10 milioni di copie vendute, firmando canzoni di grandi interpreti come: Laura Pausini, Luca Carboni, Emma, Alessandra Amoroso, Nek, Elodie, Annalisa e Marco Masini.

“Qui e Ora” può rappresentare la forza di una donna capace di riprendere in mano la propria vita; lo stimolo a reagire, sempre e comunque, a un momento avverso come la pandemia attuale, che vorrebbe metterci in ginocchio; o un semplice, e mai scontato, invito all’amore primordiale, all’amore per noi stessi.

“Qui e Ora” è l’abbraccio che vorrei ricevere tutte le mattine – racconta La Camba – il messaggio da cui partire a costruire ogni giornata, il continuare a continuare nonostante tutto. È la lotta buona ai casini della vita, quella che non ti fa finire KO. La consapevole voglia di dare la giusta importanza a ciò che ci circonda, ma anche, soprattutto, il sapersi preservare, concedendoci degli attimi in cui tutto il mondo resta fuori e noi rispondiamo presenti, qui e ora.”

A ciascuno il significato e il valore che più gli è affine, dopo l’ascolto del singolo in uscita il 13 novembre. Fuori in contemporanea anche il videoclip del brano, diretto da Fabio Tartaglia e ambientato in una palestra, su un ring metafora di quello scontro quotidiano che, come mostrerà La Camba, ci richiede sempre di indossare i guantoni. «Siamo tutti pugili nel ring della quotidianità – spiega l’artista – può finire un amore, o arrivare il Covid a mettere in ginocchio il mondo, noi dobbiamo resistere esistere insistere. Ogni istante QUI E ORA, attuiamo una piccola enorme rivoluzione interna, per non farci mangiare da tutto e continuare a non mollare. È la rivoluzione della vita, è la speranza. È crederci. È la rinascita».

Federica Camba, Fratoni all’anagrafe, è nata a Roma e cresciuta a Cagliari. Appassionata di scrittura sin da piccola, dalle poesie ai romanzi, decide di unire la sua passione per la parola a quella per il canto. Il suo percorso artistico inizia nel 2000, firmando come autrice innumerevoli canzoni portate al successo da Laura Pausini, Luca Carboni, Alessandra Amoroso, Nek, Emma, Marco Masini (due delle quali portate a Sanremo dal cantante, nel 2017 e nel 2020), Elodie, Annalisa e Gianni Morandi (con il quale vince il Premio Lunezia per il brano Grazie a tutti). Nel 2010 debutta come interprete e pubblica due album da solista: “Magari oppure no” (Warner) e “Buonanotte sognatori” (Universal), uscito nel 2013.

A stasera Federica

