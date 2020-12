Sono indubbiamente incoraggianti i segnali che stiamo raccogliendo in queste ore per quanto riguarda l’app IO, in riferimento ad un aggiornamento a quanto pare in fase di rilascio per assicurare una svolta sul fronte Cashback. In sostanza, tramite questa release nel giro di poche ore tutti avranno modo di associare ed inserire il proprio codice IBAN all’account. Si tratta di uno step fondamentale per passare una volta per tutte dalla teoria alla pratica, su una questione che sta a cuore a tanti italiani.

Arriva l’aggiornamento dell’app IO sul Cashback: ora possiamo inserire IBAN

La speranza e la convinzione è che l’aggiornamento in questione dell’app IO possa aiutarci ad archiviare una volta per tutte anche i problemi che, nel corso dell’ultimo fine settimana, ho avuto modo di portare alla vostra attenzione. Stando alle segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere, dovrebbe essere finalmente disponibile in primis la funzione per associare l’IBAN su cui ricevere il rimborso, come accennato in precedenza, ma anche la possibilità di usare pagoBANCOMAT come metodo di pagamento.

Un valore aggiunto interessante per tutti ed una promessa mantenuta dai tecnici che si occupano dello sviluppo dell’app IO, seppur con alcuni giorni di ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia che era stata concepita qui in Italia. I nuovi metodi di pagamento ci confermano anche un dettaglio importante a proposito delle date. Gli utenti, infatti, potranno iniziare a collezionare transazioni a partire dal giorno 8 dicembre. Dunque, non dovrebbero essere previsti ulteriori ritardi sulla tabella di marcia.

A questo punto, non vi resta altro da fare che controllare costantemente, in giornata, l'eventuale disponibilità di nuovi aggiornamenti per l'app IO, in quanto quello descritto è uno step fondamentale per passare dalla teoria al pratica.