Il programma di A Riveder Le Stelle al Teatro alla Scala di Milano prevede quasi 3 ore di diretta all’insegna della musica. Dal celebre verso di Dante, con il quale il poeta chiude l’opera Inferno della Divina Commedia, nasce il titolo dell’evento con il quale lo storico teatro meneghino celebra il 7 dicembre, ovvero la festa di Sant’Ambrogio, Patrono di Milano.

Il programma di A Riveder Le Stelle al Teatro alla Scala di Milano prevede una serata straordinaria in diretta TV su Rai1, in radio su Radio 3, in streaming sul sito della Rai e poi disponibile per la visione in replica su RaiPlay, on demand.

L’appuntamento con A Riveder Le Stelle è fissato per oggi, lunedì 7 dicembre 2020, dalle ore 17.00.

Un regalo a tutti gli italiani e la possibilità di assistere ad uno spettacolo del Teatro alla Scala dalla prima fila, senza la necessità di acquistare i dispendiosi biglietti d’ingresso: è il dono del teatro simbolo di danza e musica in collaborazione con la Rai.

A Riveder Le Stelle è un evento unico e simbolico di musica e danza con i più grandi protagonisti della lirica e del balletto. Il programma di A Riveder Le Stelle al Teatro alla Scala oggi si concentrerà sul repertorio italiano e su pagine di grandi compositori europei. Si potranno ascoltare le opere di Verdi, Donizetti, Puccini, Bizet, Wagner, Rossini e le musiche dei balletti di Čajkovskij, Dileo, Satie e Verdi.

Di seguito il programma di A Riveder Le Stelle al Teatro alla Scala.

Direttore

Riccardo Chailly

Direttore per il Balletto

Michele Gamba

Maestro del Coro

Bruno Casoni

Ildar Abdrazakov, Roberto Alagna, Carlos Álvarez, Piotr Beczala, Benjamin Bernheim, Eleonora Buratto, Marianne Crebassa, Plácido Domingo, Rosa Feola, Juan Diego Flórez, Elīna Garanča, Vittorio Grigolo, Aleksandra Kurzak, Francesco Meli, Camilla Nylund, Kristine Opolais, Lisette Oropesa, Mirco Palazzi, George Petean, Marina Rebeka, Luca Salsi, Andreas Schager, Ludovic Tézier, Sonya Yoncheva

Roberto Bolle, Nicoletta Manni, Martina Arduino, Virna Toppi, Timofej Andrijashenko, Claudio Coviello, Marco Agostino, Nicola Del Freo

Musiche di

Georges Bizet, Pëtr Il’ič Čajkovskij, Davide Boosta Dileo, Gaetano Donizetti, Jules Massenet, Giacomo Puccini, Gioachino Rossini, Erik Satie, Giuseppe Verdi, Richard Wagner

Coreografie di

Manuel Legris, Rudolf Nureyev, Massimiliano Volpini

Regia

Davide Livermore

Scene a cura di

Davide Livermore, Giò Forma

Costumi a cura di

Gianluca Falaschi

Scenografie digitali

D-Wok

Luci di

Marco Filibeck

Collaboratori per la drammaturgia

Davide Livermore, Paolo Gep Cucco, Andrea Porcheddu, Alfonso Antoniozzi, Gianluca Falaschi, Chiara Osella

Il programma di A Riveder Le Stelle dal Teatro alla Scala di Milano

1. F. Cilea – “Io son l’umile ancella” da Adriana Lecouvreur – Registrazione

2. Inno di Mameli

3. G. Verdi – Preludio da Rigoletto

4. G. Verdi – “Cortigiani vil razza dannata” da Rigoletto – Luca Salsi

5. G. Verdi – “La donna è mobile” da Rigoletto – Vittorio Grigolo

6. G. Verdi – “Ella giammai m’amò” da Don Carlo – Ildar Abdrazakov

7. G. Verdi – “Per me giunto” da Don Carlo – Ludovic Tézier

8. G. Verdi – “O don fatale” da Don Carlo – Elīna Garanča

9. G. Donizetti – “Regnava nel silenzio” da Lucia di Lammermoor – Lisette Oropesa

10. G. Puccini – “Tu, tu piccolo Iddio” da Madama Butterfly – Kristine Opolais

11. R. Wagner – “Winterstürme” da Walküre – Camilla Nylund, Andreas Schager

12. G. Donizetti – “So anch’io la virtù magica” da Don Pasquale – Rosa Feola

13. G. Donizetti – “Una furtiva lacrima” da Elisir d’amore – Juan Diego Flórez

14. Lo Schiaccianoci – Adagio dal Grand pas de deux, Atto II con Nicoletta Manni e Timofej Adrijashenko

15. G. Puccini – “Signore ascolta” da Turandot – Aleksandra Kurzak

16. G. Bizet – Preludio da Carmen

17. G. Bizet – “Habanera” da Carmen – Marianne Crebassa

18. G. Bizet – “La fleur que tu m’avais jetée” da Carmen – Piotr Beczala

19. G. Verdi – “Morrò, ma prima in grazia” da Un ballo in maschera – Eleonora Buratto

20. G. Verdi – “Eri tu” da Un ballo in maschera – George Petean

21. G. Verdi – “Ma se m’è forza perderti” da Un ballo in maschera – Francesco Meli

22. J. Massenet – “Pourquoi me réveiller” da Werther – Benjamin Bernheim

23. “Waves” – Roberto Bolle

24. “Verdi Suite” – Estratti dai ballabili da I Vespri siciliani, Jérusalem, Il trovatore – Coreografia Manuel Legris con Martina Arduino, Virna Toppi, Claudio Coviello, Marco Agostino, Nicola Del Freo

25. G. Verdi – “Credo” da Otello – Carlos Álvarez

26. U. Giordano – “Nemico della patria” da Andrea Chénier – Plácido Domingo

27. U. Giordano – “La mamma morta” da Andrea Chénier – Sonya Yoncheva

28. G. Puccini – “E lucevan le stelle” da Tosca – Roberto Alagna

29. G. Puccini – “Nessun dorma” da Turandot – Piotr Beczala

30. G. Puccini – “Un bel dì vedremo” da Madama Butterfly – Marina Rebeka

31. G. Rossini – “Tutto cangia”, finale da Guglielmo Tell – Eleonora Buratto, Rosa Feola, Marianne Crebassa, Juan Diego Flórez, Luca Salsi, Carlos Álvarez, Mirco Palazzi