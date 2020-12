Quali saranno le esatte dimensioni degli schermi dei prossimi Samsung Galaxy S21? Al lancio dei top di gamma dovrebbe mancare all’incirca un mese con presentazione prevista per metà gennaio. Già oggi tuttavia, il sempre ben informato leaker IceUniverse ci ha fornito un contributo fotografico di indubbio valore attraverso il suo profilo Instagram. Si tratta di un’immagine che mette in comparazione i tre pannelli delle ammiraglie, come visibile anche nel post social di fine articolo.

L’immagine è molto interessante perché non solo ci restituisce la dimensione esatta per ogni pannello ma ci indica anche il preciso design delle componenti hardware. I display, in effetti, sono arrotondati agli angoli e presentano delle cornici quasi invisibili, sia per le lunette superiori ed inferiori che per i bordi laterali. Almeno da quanto apprendiamo dalla foto odierna, solo l’esemplare Galaxy S20 Ultra sembrerebbe avere bordi curvima su quest’aspetto sarebbe meglio andarci un po’ cauti.

Le dimensioni esatte dei display dei Samsung Galaxy S21 sarebbero le seguenti: il modello standard non supererebbe i 6.3 pollici, l’esemplare Plus i 6.7 pollici e quello Ultra i 6.9 pollici. Guardando l’immagine pubblicata da IceUniverse, tutto sommato, sembrerebbe proprio che non ci sia una grande differenza tra dispositivi in termini di grandezza. In particolar modo, tra le varianti Plus e Ultra, la diversificazione sarebbe davvero minima.

Per quanto non sia chiaro dalla foto protagonista del leak odierno, i prossimi Samsung Galaxy S21 non dovrebbero giungere con la fotocamera sotto il display e dunque nelle tre varianti di nuova generazione dovrebbero sempre fare la loro comparsa i fori per i sensori anteriori. La tecnologia più innovativa dovrebbe invece fare la sua comparsa con il lancio del pieghevole Samsung Galaxy Fold 3 ma di certo non prima della prossima primavera.