Dopo una dura lotta contro il Covid presso il reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Bolzano è morta Lidia Menapace, 96 anni di coraggio e Storia – quella con la “s” maiuscola – nonché una delle ultime testimoni viventi della Resistenza italiana. Al nosocomio la partigiana era arrivata già in gravi condizioni per via dell’infezione del virus Sars-CoV-2 e nelle ultime ore è arrivata la triste notizia.

Per l’intera esistenza si è spesa per i diritti delle donne, degli ultimi e soprattutto per la lotta contro ogni ingiustizia e totalitarismo. La sua, precisava Lidia, non era una guerra ma, appunto, una lotta da portare sul campo senza parole urlate ma con gesti concreti e dimostrativi.

Lidia Brisca prese il cognome Menapace dal marito Nene e si distinse durante la Seconda Guerra Mondiale per essersi unita ai partigiani della formazione della Val D’Ossola come staffetta, ma si rifiutò da subito di imbracciare le armi nutrendo già un forte sentimento antimilitarista. Il suo nome di battaglia era Bruna. “Sono rimasta partigiana tutta la vita, è una vera scelta di vita”, aveva detto a Gad Lerner durante una delle ultime interviste rilasciate proprio il 25 aprile, giornata nazionale della Liberazione.

Nel 2006 fu eletta Senatrice della Repubblica tra le liste di Rifondazione Comunista – a cui aderì sin dalla fondazione – e il suo mandato durò fino al 2008, ovvero fino a quel momento in cui criticò le Frecce Tricolori con gli aggettivi “inquinanti e costose” durante un’intervista rilasciata per il Corriere della Sera. Il suo mandato non fu rinnovato e Sergio De Gregorio de L’Italia Dei Valori prese il suo posto.

Il suo libro Io, Partigiana è stato presentato nelle scuole fino all’ultimo. Una lotta, la sua, che si spingeva soprattutto sul piano intellettuale. Un nemico invisibile, però, l’ha uccisa: morta Lidia Menapace si spegne una delle voci più autorevoli della Resistenza.