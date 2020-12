Ci sarà di sicuro il OnePlus 9 Pro, a differenza di quanto capitato in questa seconda metà del 2020 con il OnePlus 8T, arrivato da solo, e quindi senza l’accompagnamento del OnePlus 8T Pro, ritenuto superfluo per la copertura già garantita dal OnePlus 8 Pro, ritenuto ancora all’altezza di essere considerato il top di gamma di carica. In ogni caso, il suo tempo sembra stia per scadere: come riportato da ‘Digital Chat Station‘, siamo al cospetto dello schema del OnePlus 9 Pro (dopo aver preso visione nei giorni scorsi del probabile design del OnePlus 9, le cui immagini sono disponibili in questo articolo), da cui si possono evincere le dimensioni della fotocamera posteriore, decisamente differenti rispetto a quelle del comparto di OnePlus 8T. La nuova ammiraglia dovrebbe presentare lenti più grandi, in accoppiata ad un sensore più piccolo ed al flash LED.

Come potete vedere, i tasti del bilanciere del volume sarebbero stati collocati a sinistra, mentre il pulsante di accensione/spegnimento e lo slider per le notifiche a destra. Il design della parte frontale non dovrebbe cambiare granché rispetto a quello del OnePlus 8T, data anche la fotocamera punch-hole collocata nell’angolo in alto a sinistra. Il OnePlus 9 Pro, proprio come nel caso del OnePlus 9, dovrebbe essere spinto dal processore Snapdragon 888 (è così che si chiama l’ultimo chipset della nota azienda californiana, su cui il top di gamma di casa OnePlus conterà certamente), insieme ad almeno 8GB di RAM e 128GB di memoria interna UFS 3.1.

Probabile una batteria da 5000mAh, assistita da una tecnologia di ricarica molto rapida. Non aggiungiamo altro al discorso sopra affrontato, in attesa di intercettare nuove indiscrezioni degne di nota per completare il quadro di quanto già detto. Se avete qualche domanda da farci utilizzate il box dei commenti in basso.