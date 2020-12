Hugh Grant se lo era lasciato scappare solo pochi giorni fa: Charlie Brooker, creatore della serie antologica distopica Black Mirror, è al lavoro su un mockumentary sul 2020. La rivelazione è arrivata durante un’intervista a Vulture in cui Hugh Grant ha dato conto del suo prossimo progetto televisivo, e a stretto giro è arrivata la conferma dello stesso Brooker, che ne ha rivelato il titolo – Death to 2020 – e un breve teaser.

Alle riprese, che dovrebbero essere iniziate alcuni giorni fa, seguono ora nuove rivelazioni sulla trama e il cast coinvolto nel progetto. Secondo quanto riportato da Deadline, in Death to 2020 si vedranno filmati relativi a eventi realmente accaduti durante l’anno e commenti di presunti esperti, che offriranno il loro punto di vista su ciascun accadimento. Hugh Grant ha rivelato di interpretare uno storico repellente, e ad affiancarlo in ruoli non ancora definiti sono Samuel L. Jackson, Lisa Kudrow, Leslie Jones, Joe Keery, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Cristin Milioti, Diane Morgan e Samson Kayo.

La direzione di Death to 2020 è affidata ad Al Campbell, già al fianco di Brooker nel franchise BBC Wipe. Proprio su Wipe dovrebbe modellarsi la struttura del nuovo mockumentary, con specialisti fittizi chiamati a commentare o spiegare gli eventi più disparati per offrire al pubblico una sorta di esperienza catartica. Questo è quanto riporta Deadline in merito alla sinossi del mockumentary:

2020: Un anno così [inserire un aggettivo a scelta] che neppure i creatori di Black Mirror erano riusciti a inventarlo… ma ciò non significa che non abbiano nulla da aggiungere. Death to 2020 è un evento comico che racconta la storia dell’anno orribile che abbiamo vissuto – e che forse stiamo ancora vivendo? Questo speciale epocale in stile documentaristico accosta alcune delle voci (fittizie) più rinomate al mondo a filmati d’archivio relativi a eventi realmente accaduti negli ultimi 12 mesi.

La conferma del prossimo arrivo di Death to 2020 su Netflix dà un’ulteriore conferma della lontananza nel tempo di un’eventuale Black Mirror 6. In più occasioni, d’altronde, Charlie Brooker si è detto convinto che il mondo stesse attraversando una fase già troppo deprimente per poter far posto a una nuova stagione della sua serie distopica.

Questo il nuovo teaser di Death to 2020, atteso su Netflix: