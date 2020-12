Come già Netflix con Netflix Party, Prime Video inaugura una nuova funzionalità gratuita per guardare i contenuti in streaming con gli amici. Si chiama Video Party, è accessibile da desktop ed è disponibile per tutti gli abbonati Prime, che possono sia ospitare che partecipare a una sessione di visione condivisa.

Chi ospita il Video Party ha la possibilità di dare il via alla proiezione nello stesso momento per tutti gli invitati, oltre a controllarne lo svolgimento, e può sfruttare la chat per comunicare con gli altri partecipanti. I Video Party possono ospitare fino a cento utenti per sessione; l’unico requisito necessario per usufruirne – per ospitare un Video Party o parteciparvi – è essere abbonati Prime.

Per iniziare a utilizzare la funzionalità Video Party bisogna innanzitutto cercare un contenuto. Se si sceglie un film bisogna cliccare sull’icona Video Party visibile sullo schermo; se si vuole guardare una serie tv, invece, si può trovare l’icona nella lista degli episodi. Presa questa decisione, tocca scegliere il nome che si vuole usare per commentare e avviare poi il Video Party.

A questo punto si può iniziare a invitare gli amici, per un massimo di cento partecipanti; per accettare l’invito basta cliccare sul link ricevuto. Una volta che tutti i partecipanti hanno raggiunto il Video Party, l’organizzatore può dare il via al contenuto in streaming, metterlo in pausa e interagire con gli altri in qualsiasi momento.

L’arrivo in Italia di Amazon Video Party estende dunque agli abbonati Prime il servizio inaugurato a marzo da Netflix. Visto il lungo weekend legato al ponte dell’Immacolata e le imminenti feste natalizie, il via al servizio è un’ottima occasione per scoprire e commentare in compagnia le ultime produzioni Amazon Original, dai tanti film in arrivo in streaming senza passare dal cinema alle serie tv in uscita in queste settimane, come il teen drama distopico Motherland Fort Salem, la competizione canina The Pack e il dramma storico El Cid, con Jaime Lorente de La Casa di Carta.