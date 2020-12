PS5 continua ad infiammare la rete. Fin dal suo annuncio, la console di nuova generazione a marchio Sony ha fatto registrare un interesse senza precedenti da parte della community geek, che ha subito accolto di buon grado le sue specifiche tecniche e le innovazioni legate al suo nuovo controller, l’avveniristico DualSense. Un’attenzione proseguita poi nella fase di preordini e in quella effettiva di lancio, con il gioiellino tecnologico del colosso giapponese ad essere andato in sold out un po’ ovunque, tra Amazon, MediaWorld, Euronics è tutta una serie di rivenditori sia sul suolo italiano che su quello internazionale.

Non dovrebbe allora stupire che PS5 sia così desiderata dall’utenza, rimasta a bocca asciutta in vista delle festività natalizie nonostante la volontà di Sony di invadere gli scaffali con nuove e provvidenziali scorte. Una situazione, questa, che ha dato spazio a bagarini – che vendono la nuova console a prezzi che sfiorano addirittura i 1000 euro – e purtroppo anche a truffe, effettive o potenziali che siamo.

Alcuni di voi ricorderanno il recente caso del rivenditore italiano Euromediashop, che prometteva di avere in magazzino ben 500 PS5 da rivendere sottocosto, e in pronta consegna ci ritiro in loco a partire dal 22 dicembre. Ebbene, arriva ora un nuovo tassello sulla vicenda grazie al contributo dell’emittente pugliese Canale 85, che ha dedicato un servizio proprio al caso Euromediashop e alle PlayStation 5 in vendita, come potete verificare anche voi nel video poco più in basso in questo stesso articolo.

La redazione del telegiornale di Canale 85 sarebbe stata contattata dal proprietario del fondo indicato come magazzino di Euromediashop, all’indirizzo riportato sul sito si trova però un capannone chiuso e senza insegne di alcun tipo. Il proprietario ha affermato di non sapere nulla dell’azienda oggetto del servizio ma chiarisce che la struttura è vuota da alcuni anni e da molto tempo sta cercando un nuovo affittuario. Non solo, la redazione di DDay, invitata a visitare il magazzino, non riesce più a contattare il proprietario per fissare un appuntamento. Insomma, le PS5 promesse potrebbero realmente non essere mai esistite, dunque il nostro consiglio rimane quello di agire con prudenza e di evitare di effettuare acquisti su questo portale.