Ecco come rivedere Ciao Stefano, Amico Per Sempre, l’omaggio che Rai1 ha voluto tributare all’ex batterista dei Pooh scomparso prematuramente il 6 novembre scorso a causa di alcune complicazioni legate al Coronavirus.

Nell’ultimo concerto che hanno tenuto allo Stadio San Siro di Milano, sono stati innestati alcuni momenti nei quali si è voluto ricordare il musicista romano, con diversi suoi interventi nei quali ha raccontato la storia e la vita dei Pooh, che hanno trascorso 50 anni sul palco e in giro per il mondo.

Le canzoni sono quelle che hanno accompagnato mezzo secolo di storia della musica italiana, suonate prima della conclusione del 30 dicembre 2016 all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Stefano D’Orazio aveva già deciso di lasciare il gruppo nel 2009, con l’intento di dedicarsi a nuovi progetti che aveva portato avanti in teatro.

La notizia della scomparsa improvvisa di Stefano D’Orazio ha lasciato un vuoto incolmabile tra il suo pubblico e tra coloro che l’avevano conosciuto. L’artista è stato spesso ricordato per il suo talento musicale ma anche per la sua gentilezza; Dodi Battaglia l’ha definito come il collante del gruppo.

Approdato nel gruppo come batterista al posto di Valerio Negrini, Stefano D’Orazio ha poi assunto anche il ruolo di paroliere, scrivendo alcune delle pagine più belle della storia del gruppo. Per Roby Facchinetti ha scritto Rinascerò, Rinascerai, ma anche l’ultimo singolo in radio – Invisibili – che hanno dedicato agli anziani. Già disponibile il videoclip ufficiale, girato al parco Sigurtà di Valeggio Sul Mincio.

I funerali di Stefano D’Orazio si sono svolti presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma, mentre nei giorni scorsi la salma è stata trasferita al cimitero di Maccarese, dove riposano anche i suoi genitori.

Il video di Ciao Stefano, Amico Per Sempre è disponibile sulla piattaforma RaiPlay.

Strumentale “Traguardi”.

Giorni Infiniti

Rotolando Respirando

Dammi Solo Un Minuto

Banda Nel Vento

Vieni Fuori (Keep On Running)

In Silenzio

Piccola Katy

Nascerò Con Te

Parlato di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio, Riccardo Fogli.

Io E Te Per Altri Giorni

Se C’è Un Posto Nel Tuo Cuore

Amici Per Sempre

L’Altra Donna

Stai Con Me

Parlato di Red Canzian.

Se Sai Se Puoi Se Vuoi

La Gabbia

L’Aquila E Il Falco

Il Ragazzo Del Cielo (Lindbergh)

Risveglio

L’Ultima Notte Di Caccia

Viva

Parlato di Roby Facchinetti.

Pierre

In Diretta Nel Vento

Stare Senza Di Te

50 Primavere

Alessandra

Uomini Soli

Quando Una Lei Va Via

Notte A Sorpresa

Nel buio (I Looked In The Mirror)

Domani

Parlato di Roby Facchinetti.

Parsifal

Parlato di Stefano D’Orazio.

Per Te Qualcosa Ancora

Dove Sto Domani

Cercando Di Te

La Ragazza Con Gli Occhi Di Sole

Ci Penserò Domani

Parlato di Dodi Battaglia.

Pronto, Buongiorno è La Sveglia…

La Donna Del Mio Amico

Canterò Per Te

La Mia Donna

Dimmi Di Sì

Parlato di Roby Facchinetti, Dodi Battaglia, Red Canzian, Stefano D’Orazio, Riccardo Fogli.

Noi Due Nel Mondo E Nell’anima

Il Cielo è Blu Sopra Le Nuvole

Tanta Voglia Di Lei

Io Sono Vivo

Non Siamo In Pericolo

Chi Fermerà La Musica

Pensiero

Ancora Una Canzone

Strumentale “Traguardi”.