Christmas at The Palace oggi su Canale5 è il primo antipasto dei film natalizi che ci terranno compagnia durante le vacanze di Natale. Approfittando della pausa di Uomini e donne in scena oggi pomeriggio e domani, la rete ammiraglia Mediaset ha deciso di rispolverare i classici natalizi e, in particolare, oggi, ha puntato sulla bella Merritt Patterson di The Royals, protagonista del film in prima tv in onda dalle 14.45 oggi, 7 dicembre, proprio al posto del dating show di Maria de Filippi. Christmas at the Palace è un film del 2018, una commedia romantica diretta da Peter Hewitt, con Merritt Patterson, Andrew Cooper, Brittany Bristow, Nicholas Banks, Geraldine Fitzgerald, India Fowler.

Qual è la trama di Christmas at the Palace?

Il film in onda oggi pomeriggio racconterà la storia della bella Katie, un passato da pattinatrice sul ghiaccio a livello agonistico, che finisce alla corte del sovrano di San Senova, assunta dall’affascinante Alexander, per dare una mano alla figlia ad organizzare uno show di pattinaggio. A quel punto tra il re e la pattinatrice nascerà un sentimento che si farà sempre più profondo ma che sarà rovinato, almeno per qualche momento, da una donna e dalle costrizioni a cui un Re è legato nell’eventualità di scegliere una donna non appartenente alla nobiltà come sua sposa e futura regina.

Chi sono Merritt Patterson e Andrew Cooper? Sono i protagonisti di Christimas at The Place ma non solo. La prima è un’attrice canadese nota principalmente per aver interpretato il ruolo di Ophelia nella serie televisiva The Royals. Il suo primo ruolo arriva in due episodi nel 2006 nella serie Kyle XY nei panni di Ashleigh Redmond per due episodi, poi sbarca in serie come Supernatural, Life Unexpected, The Hole, Percy Jackson e per Disney Channel Radio Rebel. Nel 2013, è stata Olivia Matheson, uno dei principali personaggi di Ravenswood, lo spin-off di Pretty Little Liars poi cancellato dopo una sola stagione e, infine, nel 2014 ha ottenuto il ruolo di Ophelia nella serie TV The Royals.

Anche Andrew Cooper, attore e modello inglese, è stato protagonista di The Royals ed è apparso in un film televisivo di Hallmark Channel chiamato Royal Hearts nel 2018, al fianco di Cindy Busby e James Brolin . E la vita privata? Risulta sposato con Jane Cooper dalla quale ha avuto due figli.